Именно "кризисом" в государстве принято называть кровопролитную войну, развязанную Москвой против украинцев.

Накануне Китай заявил, что озабочен получением Украиной разрешения на применение западного оружия по России. В стране добавили, что обеспокоены и, в целом, высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения "украинского кризиса".

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, пишет "Укринформ".

Его спросили, что именно вызывает обеспокоенность Китая в ситуации с возможностью применения Украиной западного оружия по РФ и как дипломат может прокомментировать массированное использование российскими военными иранских дронов и северокорейских ракет для атак по украинским городам.'

"В настоящее время существует широкая обеспокоенность высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения кризиса. В международном сообществе считают приоритетом деэскалацию ситуации, поэтому Китай призывает все стороны избегать расширения зоны боевых действий, воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению конфликта".

Он добавил, что всем следует "сохранять покой, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации".

Ранее Китай и Бразилия разработали мирный план для Украины. Пекин призывает к поддержке.

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