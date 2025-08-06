Китай вывел на патрулирование свою самую вооруженную ядерную субмарину: что известно о Type 094

Китайская новейшая подлодка отправилась на патрулирование / © скриншот с видео

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Государственные СМИ Китая опубликовали редкие кадры новой атомной подводной лодки класса Type 094, которая отправилась на патрулирование. В материале также прозвучало заявление одного из членов экипажа, который пообещал "без колебаний" применить ядерные ракеты, если придет приказ. Это первое публичное подтверждение китайскими государственными СМИ активного использования этого класса субмарин.

Об этом пишет Military Watch Magazine.

Субмарина отплыла с военно-морской базы Лонгпо на острове Хайнань. Это укрепленный подземный объект, где базируется основная часть китайского флота стратегических подлодок.

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Новые технические детали подлодки Type 094 были разглашены 23 апреля: субмарина способна достигать максимальной скорости 30 узлов под водой и погружаться на глубину до 400 метров. Интеграция новых баллистических ракет JL-3 существенно повысила огневую мощь корабля.

© скриншот с видео

Ожидается, что китайский флот баллистических подлодок значительно расширится в течение следующего десятилетия, поскольку страна продолжает наращивать свой ядерный арсенал.

Преемник Type 094, субмарина Type 096, должен поступить на вооружение с более высоким уровнем автоматизации, большей огневой мощью и новыми технологиями для уменьшения шума. Ожидается, что новая подлодка сможет нести до 24 баллистических ракет JL-3, что сделает ее одной из самых вооруженных в мире.

Напомним, после «ядерных угроз» путинского муртада Дмитрия Медведева, 1 августа президент США Дональд Трамп отдал приказ разместить две американские атомные подлодки «в соответствующих регионах — на всякий случай».