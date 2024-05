Китай вывел свой самый крупный авианосец "Фуцзянь" на ходовые испытания

Китай вывел на ходовые испытания свой третий и самый крупный авианосец "Фуцзянь".

Об этом сообщает Global Times.

Как отмечает издание, ходовые испытания направлены, прежде всего, на проверку надежности и устойчивости силовых установок и электрических систем корабля.

"Фуцзянь" – авианосец с неядерной силовой установкой. По данным из открытых источников, он имеет длину около 315 м и ширину 75 м. Водоизмещение корабля (полное) составляет 80 тыс тонн. Новый авианосец больше "Ляонина" и "Шаньдуна" – двух других китайских авианосцев такого класса.

Breaking: China's third aircraft carrier, Fujian, starts first sea trial на Wednesday pic.twitter.com/oWkrMRiRSL — Global Times (@globaltimesnews) May 1, 2024

"Фуцзянь" также стал первым авианосцем КНР, получившим систему CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), позволяющую самолету взлетать с помощью катапульты и садиться с использованием аэрофинишера. Для запуска авиации будут использовать новые электромагнитные катапульты.

Напомним, Тайвань находится в состоянии готовности к военным учениям Китая.

