Китай заблокировал корабль Филиппин в Южнокитайском море – какая причина конфликта

Китайские суда в воскресенье, 22 октября, заблокировали филиппинский корабль в Южнокитайском море — Филиппины обвинили КНР в нарушении суверенитета.

Об этом пишет Reuters.

В последние месяцы между странами случались многочисленные столкновения на спорных территориях, поскольку Филиппины присылают поставки войскам, размещаемым на ржавом транспортном корабле времен Второй мировой войны. В настоящее время этот корабль используется как форпост на мели, являющийся частью островов Спратли. Из-за чего береговая охрана Китая неоднократно блокировала филиппинские суда, везущие запасы на форпост.

В ходе инцидента в море береговая охрана Китая заявила, что произошло "незначительное столкновение" между одним из ее кораблей и филиппинской лодкой, когда береговая охрана "законно" блокировала лодку от транспортировки "незаконных строительных материалов" к военному кораблю.

Манила в ответ осудила "опасные блокирующие маневры" китайского судна.

"Опасные, безответственные и незаконные действия" Китая были "нарушением суверенитета, суверенных прав и юрисдикции Филиппин", — говорится в заявлении.

Пекин, в свою очередь, заявляет, что контролирует почти всю акваторию Южнокитайского моря, включая часть экономических зон Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Брунея и Индонезии.

Постоянный арбитражный суд в 2016 году заявил, что претензии Китая не имеют правовых оснований.

Соединенные Штаты выразили поддержку Филиппинам, осудив "срыв" Китаем законной филиппинской миссии пополнения запасов. Посольства Канады и Японии в Маниле также выразили поддержку Филиппинам и обеспокоенность из-за столкновения.

Отношения Манилы с Пекином ухудшились при президенте Фердинанда Маркосе-младшем, усилившем военное взаимодействие с Вашингтоном после вступления в должность в прошлом году. В мае Пентагон заявил, что защитит Филиппины, если береговая охрана страны будет подвергаться нападению "в любом месте Южнокитайского моря".

На прошлой неделе филиппинские военные потребовали от Китая прекратить свои "опасные и наступательные" действия после того, как корабль Китая следил и пытался заблокировать судно ВМС Филиппин, выполнявшее миссию пополнения запасов.

Китай предостерег Филиппины от дальнейших "провокаций", заявив, что подобные действия нарушают его территориальный суверенитет.

Напомним, Байден назвал страну, из-за которой на самом деле произошло нападение ХАМАСа на Израиль.

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