Войска КНР на спорном рифе Сэнди-Кей

Реклама

Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей в Южнокитайском море, расположенный в нескольких километрах от важного военного форпоста Филиппин.

Об этом информирует Financial Times.

В сообщении указывается, что береговая охрана Китая «ввела морской контроль и осуществляет суверенную юрисдикцию» над рифом.

Реклама

Официальный китайский вещатель CCTV сообщил, что военные КНР развернули там флаг страны и объявили о контроле над рифом на островах Спратли.

«Это первый за многие годы случай, когда Пекин, претендующий практически на всю акваторию Южнокитайского моря, официально устанавливает свой флаг на ранее незанятом объекте», — говорится в сообщении.

Захват рифа состоялся на фоне планов Филиппин и США провести общие крупнейшие ежегодные военные учения, включающие береговую оборону и учения по захвату островов. Обучение должно состояться на следующей неделе на той территории Филиппин, которая ближе к Спратли.

Издание отмечает, что пока нельзя говорить о полной оккупации рифа Китаем, поскольку там не замечены признаки строительства или постоянного присутствия военных. Представитель морской безопасности Филиппин заявил в субботу, 26 апреля, что китайская береговая охрана «ушла» после развертывания флага.

Издание пишет, что Сэнди-Кей — это лишь песчаный берег площадью более 200 квадратных метров, однако он имеет стратегическое значение для Китая, поскольку международное право предоставляет ему территорию в море радиусом 12 морских миль. На эту территорию попадает остров Титу, риф в Южнокитайском море, который Филиппины используют для отслеживания перемещений КНР в этом районе. Официальное провозглашение Китаем суверенитета над Сэнди-Кей увеличит опасение, что Пекин намерен застроить незанятые рифы и берега, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Китай отправляет свои войска на фронт в Украину, чтобы изучить реалии ведения современной войны и набраться боевого опыта, готовя собственное вторжение на Тайвань.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что РФ должен вернуть Владивосток Китаю, поскольку влияние Пекина на Дальний Восток страны достигло невиданных масштабов.