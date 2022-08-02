Китай закрыл свое небо рядом с Тайванем, куда должна прилететь Нэнси Пелоси - СМИ

Китай закрыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов на восточном побережье рядом с Тайванем, где с минуты на минуту должен приземлиться самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Отмечается, что якобы закрыто воздушное пространство в провинции Сямынь.

Об этом сообщает China Briefing.

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Кроме того, гражданский аэропорт Цюаньчжоу Цзиньцзян передан под контроль Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Отметим, что самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура около 11:00 по Киеву, а через три часа повернул в направлении Тайваня. По данным Reuters, самолет Пелоси до сих пор не подал запрос на посадку на Тайване. Reuters пишет, что пока нет точной информации, действительно ли Пелоси и ее делегация находятся на борту самолета.

Как писало Reuters, ссылаясь на собственные источники, перед посадкой Пелоси появилась информация, что несколько китайских военных самолетов пролетели близко к средней линии, разделяющей Тайваньский пролив, а военные корабли проплывали вплотную к неофициальной линии разграничения.

Напомним, в России визит Пелоси на Тайвань назвали "провокацией" и поддержали Китай.

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