Китай занимает позицию, которая сейчас на пользу России – дипломат Чалый

Валерий Чалый отметил, что Китай должен действовать соответственно своей новой роли в мире.
Китай занимает позицию, которая сейчас на пользу России. И пока Китай будет играть такую игру, покоя не будет.
Об этом сказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалий в эфире телеканала "Эспрессо".
Дипломат отметил, что Китай должен действовать соответственно своей новой роли в мире.
"Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Байденом. Они обсудили вопросы конкуренции, вопросы сотрудничества. Очевидно, что Китай занимает позицию, которая сейчас на пользу России. Неизвестно, что везут транспортными самолетами в Россию из Китая. Пока Китай будет играть такую игру, покоя не будет", — заметил Чалый.
По словам дипломата, Китай уже хочет выйти на лидирующие позиции в мире.
"Китай должен действовать в соответствии со своей новой ролью в мире. Китай уже хочет выйти на ведущие позиции в мире в ближайшие 10-15 лет не только в экономике. Поэтому в отношении стран-спонсоров терроризма следует действовать совместно со всеми ключевыми странами мира. Иначе мир будет разрушен, и порядок в мире они не наладят", — подчеркнул Чалый.
С начала российского вторжения в Украину Китай играл решающую, хотя и публично малозаметную, роль в принятии стратегических решений как в Вашингтоне, так и в Москве.
Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости прекращения войны в Украине путем мирных переговоров. Мол, в этом есть "интерес Европы и Азии".
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