Китай запускает суперкомпьютеры в космос: как ШИ выводят на орбиту и что это означает для будущего

Что известно о проекте Three-Body Computing Constellation / © Associated Press

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Китай в 2025 году открыл новую эру в вычислительной индустрии, запустив первые суперкомпьютеры на орбите Земли. Проект Three-Body Computing Constellation — это сеть из 2800 спутников со встроенным искусственным интеллектом, способных обрабатывать данные непосредственно в космосе, в режиме реального времени.

Об этом говорится в материале «24 канала».

Почему вычисления в космосе — это революция

Традиционно спутники только собирают информацию и передают ее на Землю для обработки. Но космическое вычислительное облако позволяет избежать задержек, разгрузить земную инфраструктуру и снизить потребление энергии. В 2026 году наземные дата-центры могут превысить 1000 терават-часов потребления — как целая Япония», — пишут аналитики.

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Новые спутники из ИИ работают на солнечной энергии и охлаждаются в вакууме, что уменьшает углеродный след.

Мощность новой сети: сравнение с наземными гигантами

Каждый спутник способен выполнять до 744 триллионов операций в секунду, а вся система должна достигнуть 1000 POPS (петаопераций/сек), превосходя El Capitan — самый мощный суперкомпьютер в США. Благодаря лазерным каналам связи (100 Гбит/сек) спутники объединены в единую высокоскоростную вычислительную сеть.

Китай против США: кто лидирует в технологической гонке

Пока Китай выводит ИИ в космос, США преобладает политическая риторика. Сокращение бюджета NASA и недостаточная государственная поддержка мешают реализации аналогичных проектов. Эксперты называют запуск спутников с суперкомпьютерами, доказательством того, что Китай опережает США в вычислительной гонке.

применение орбитальных суперкомпьютеров;

моделирование климата и космических явлений;

обучение больших языковых моделей ИИ;

создание цифровых двойников планеты;

обработка данных в чрезвычайных ситуациях;

промышленная аналитика и расчеты.

Будущее вычислений — на орбите

Реализация проекта Three-Body Computing Constellation показывает, что суперкомпьютеры в космосе — не фантастика, а будущее ИТ-индустрии. Орбитальные вычисления позволяют обрабатывать большие объемы данных быстрее, экологичнее и без задержек. Технологическое лидерство в данной сфере станет ключевым фактором глобального влияния в последующие десятилетия.

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Напомним, недавняя спецоперация Украины «Паутина» стала самым большим ударом по российской авиации со времен Второй мировой войны. Аналитики сделали прогноз , могут ли Китай и Россия сделать то же самое из США.

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