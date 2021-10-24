Китай запустил спутник для уменьшения "космического мусора": его технологии позволяют выводить из строя вражеские аппараты

Китай запустил спутник для уменьшения "космического мусора": его технологии позволяют выводить из строя вражеские аппараты

В западных СМИ обращают внимание на засекреченный характер миссии.

В воскресенье, 24 октября, в 9:27 по пекинскому времени (4:27 по Киеву) Китай успешно вывел на орбиту спутник Shijian-21, который имеет основную задачу — тестировать технологию предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве.

Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

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Запуск был осуществлен ракетой-носителем Long March-3B из серии "Чанчжэн". Подробности самой технологии, которая будет использоваться китайским аппаратом, не разглашаются.

Западные СМИ по этому поводу пишут о засекреченном характере миссии. Известно, что для предотвращения появления космического мусора Shijian-21 имеет возможность сближения и подключения к другому космическому аппарату для его дозаправки или ремонта. Такие технологии могут также использоваться для вывода из строя космических кораблей противника.

"Спутник будет в основном использоваться для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора", — говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее китайские военные дважды провели испытания гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), который может нести ядерное оружие.

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