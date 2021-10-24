Китай запустил спутник для уменьшения "космического мусора": его технологии позволяют выводить из строя вражеские аппараты

В западных СМИ обращают внимание на засекреченный характер миссии.
В воскресенье, 24 октября, в 9:27 по пекинскому времени (4:27 по Киеву) Китай успешно вывел на орбиту спутник Shijian-21, который имеет основную задачу — тестировать технологию предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве.
Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
Запуск был осуществлен ракетой-носителем Long March-3B из серии "Чанчжэн". Подробности самой технологии, которая будет использоваться китайским аппаратом, не разглашаются.
Западные СМИ по этому поводу пишут о засекреченном характере миссии. Известно, что для предотвращения появления космического мусора Shijian-21 имеет возможность сближения и подключения к другому космическому аппарату для его дозаправки или ремонта. Такие технологии могут также использоваться для вывода из строя космических кораблей противника.
Напомним, ранее китайские военные дважды провели испытания гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), который может нести ядерное оружие.