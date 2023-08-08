Китай высказал России свою позицию насчет войны в Украине: что ответили в Москве

Главный китайский дипломат Ван И заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Пекин остается "беспристрастным" по поводу войны в Украине, на следующий день после того, как китайская делегация приняла участие в международных переговорах в Саудовской Аравии по прекращению конфликта, к которым присоединился Киев, но не Москва.

Об этом информирует CNN.

В телефонном разговоре 7 августа Ван И подчеркнул Сергею Лаврову, что Китай и Россия – "надежные и добрые друзья и партнеры, которым можно доверять".

"О кризисе в Украине Китай будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции, выражать объективную и рациональную мысль, активно будет способствовать мирным переговорам и будет пытаться искать политическое решение при любом международном многостороннем случае", — сказал Ван И, согласно тексту заявления, обнародованному Министерством иностранных дел Китая.

Заявление прозвучало после двухдневных переговоров в Саудовской Аравии, где около 40 стран, включая ключевых союзников Украины — США, Великобританию и Германию, а также Индию и ряд стран Ближнего Востока, встретились для обсуждения урегулирования конфликта, который длится уже почти 18 месяцев с начала полномасштабного Москвы в Украине.

Группа согласилась с важностью международного диалога для поиска "общих позиций, которые проложат путь к миру", согласно официальным саудовским СМИ.

Лавров "ценит и приветствует конструктивную роль, которую играет Китай" в политическом урегулировании "украинского кризиса", — заявило Министерство иностранных дел Китая в своем сообщении о телефонном разговоре 7 августа.

Роль Китая в миротворчестве

В преддверии переговоров в Джидде министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал участие Китая "суперпрорывом и исторической победой".

Украина и ее западные союзники уже давно выражают надежду, что Китай и его лидер Си Цзиньпин, сам себя называющий другом российского президента Владимира Путина, могут сыграть определенную роль в подталкивании Москвы к миру.

И Си, и Путин видят друг в друге критически важного партнера в изменении того, что они считают враждебным их целям мировым порядком, возглавляемым Америкой.

Китай продолжает укреплять свои экономические, дипломатические и связи безопасности с Россией, несмотря на вторжение Путина в Украину, которое Пекин никогда не осуждал.

Он не отправил делегацию на предыдущие международные переговоры в Дании в июне, несмотря на попытки позиционировать себя потенциальным мирным посредником в конфликте в последние месяцы.

Участие Китая в переговорах в Джидде происходит на фоне укрепления связей с Саудовской Аравией и активизации усилий по возобновлению отношений с ключевыми экономическими партнерами в Европе на фоне экономических проблем и постоянных противоречий с Вашингтоном.

Репутация Пекина в Европе значительно пострадала из-за его поддержки России.

Специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который возглавлял делегацию, "имел широкие контакты и общение со всеми сторонами относительно политического урегулирования украинского кризиса... выслушал мнения и предложения всех сторон и еще больше укрепил международный консенсус", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел. дел Китая, опубликованном 7 августа в агентстве Reuters.

Однако участие Китая в переговорах, похоже, не изменило его собственной позиции относительно конфликта.

Пекин продолжит укреплять диалог на основе своей позиции из 12 пунктов по политическому урегулированию кризиса, заявили в министерстве по итогам переговоров, сообщает Reuters.

Это предложение, которое Пекин выдвинул в начале этого года, призывает к мирным переговорам по прекращению конфликта. Но она существенно отличается от украинского видения мира, поскольку призывает к прекращению огня без призыва к выводу российских войск — результат, который, по мнению критиков, помог бы Москве закрепить свои незаконные достижения военного времени.

Украина и Россия остаются публично приверженными предпосылкам для прямых переговоров, которые другая сторона считает неприемлемыми.

Тесное стратегическое сотрудничество

Предложение Китая также обсуждалось в ходе телефонного разговора между Ван И и Лавровым 7 августа, согласно сообщению Министерства иностранных дел Китая, в котором цитируются слова Лаврова о том, что Россия "одобряет" это предложение.

В разговоре также была подчеркнута их общая позиция на международной арене в более широком смысле: Ван I призвал обе стороны "тесно и стратегически сотрудничать" для продвижения "многополярного мира" и "демократизации международных отношений" — термины, используемые для выражения их общего видения мирового порядка, в котором западные страны имеют меньшее влияние.

В официальном российском сообщении об этом разговоре, опубликованном пропагандистским информагентством "ТАСС" говорится, что они "в который раз подтвердили единодушие или широкий консенсус в подходах Москвы и Пекина к мировым делам".

"Они отметили неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, его попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов", — сообщает "ТАСС".

Этот телефонный разговор стал первым после того, как Ван I был переназначен на должность министра иностранных дел Китая после отставки его преемника Цинь Гана, внезапно замененного без объяснения причин в конце июля после всего шести месяцев работы на этом посту.

Ранее Ван I был министром иностранных дел в течение примерно десяти лет, прежде чем в конце прошлого года был повышен до руководителя внешнеполитического ведомства правящей Коммунистической партии Китая. Сейчас он занимает обе должности.

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