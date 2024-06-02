Китайская армия угрожает ограничить независимость Тайваня

В Китае стремятся к так называемому "мирному воссоединению с Тайванем, а армия КНР остается такой же "мощной силой, которая поддерживает это. Однако тайваньские "сепаратисты и внешние силы" мешают воссоединению.

Об этом заявил министр обороны Китая Донг Цзюнь в ходе конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

По словам Донга, Тайвань – это "ядро ключевых проблем" для Китая, но правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня постепенно "проводит сепаратизм" и "стремится стереть китайскую идентичность".

"Эти сепаратисты недавно сделали фанатические заявления, показывающие их предательство китайской нации и своих предков. Они будут прибиты к позорному столбу истории", — сказал глава минобороны Китая.

Он также обвинил иностранные государства во вмешательстве во внутренние вопросы и так называемое ободрение тайваньских сепаратистов.

В Минобороны КНР добавили, что хотя они привержены мирному воссоединению с Тайванем, китайская Народно-освободительная армия останется мощной силой в поддержку национального воссоединения.

"Мы будем предпринимать решительные действия, чтобы сдержать независимость Тайваня, и убедимся, что такой сговор никогда не удастся. Мы очень уверены в нашей способности сдержать независимость Тайваня", — сказал он.

Ответ Тайваня

Администрация президента Тайваня ответила на заявление Китая. Там сказали, что в КНР обезобразили позицию тайваньского правительства на форуме, куда Тайваню не разрешили направить представителей.

"Китаю не хватает уверенности, чтобы вести диалог с правительством Тайваня, и его иррациональные замечания не могут получить международное признание", — говорится в заявлении, которое приводит Reuters.

Совет по делам материковой части Тайваня, определяющий политику в отношении Китая, заявил, что глубоко сожалеет о "провокационных и иррациональных" комментариях, и подтвердил, что КНР никогда не управляла островом.

Также отмечается, что Китай неоднократно угрожал применением силы Тайваня на международных площадках и его угрозы нарушали Устав ООН.

"Это объективный факт, что обе стороны Тайваньского пролива не подчинены друг другу, и это тоже статус-кво в проливе", — говорится в сообщении.

Китай со своей стороны неоднократно возмущался поддержкой США Тайваня и продажей оружия острову даже при отсутствии официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбеем.

Также в Минобороны КНР заявили, что продажа оружия в США является проверкой "красных линий" Китая.

"Они продают Тайваню много оружия. Такое поведение посылает очень неправильные сигналы силам независимости Тайваня и заставляет их становиться очень агрессивными. Я думаю, нам ясно, что настоящая цель иностранного государства – использовать Тайвань для сдерживания Китая", — говорится в сообщении Донга.

Эндрю Ян, бывший министр обороны Тайваня, отмечает, что Пекин заявил, что будет добиваться "воссоединения", завоевывая сердца и умы тайванцев, но "их дела еще не отвечают их словам".

Вместо этого Пекин "держит большую палку" и ведет себя "конфронтационно и противоречиво", сказал он.

Между тем, Китай начал предоставлять России летальное оружие для войны против Украины. У британской разведки есть свидетельства, что РФ и КНР сотрудничают в области боевого оборудования для применения в Украине».