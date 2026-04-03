Китай заявил об опасном заболевании, которое распространяется из России

Китай заявил о распространении ящура из России / © Associated Press

Китай заявил, что вспышка ящура на северо-западе страны распространилась из-за рубежа. В частности речь идет о России, где, вероятно, возникла эпидемия этого опасного для крупного рогатого скота заболевания.

Об этом сообщает Reuters.

Официальные лица сообщили, что ящур попал в Китай через северо-западный регион, который граничит с Казахстаном, Монголией и Россией.

Согласно официальным сообщениям, пограничным провинциям было приказано усилить патрулирование и предотвратить попадание болезни через контрабанду или незаконную перевозку скота.

Министерство сельского хозяйства КНР объявило о забое животных и дезинфекции пораженных районов после того, как вспышки поразили стада, составляющие 6229 голов крупного рогатого скота, в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Вспышка произошла на фоне того, что Россия борется с тяжелой вспышкой болезни крупного рогатого скота в Новосибирской области, которая граничит с Казахстаном.

Болезни животных ранее попадали в Китай из России, в частности африканская чума свиней в 2018 году и ящур серотипа О в 2000 и 2014 годах.

«Не исключено, что Китай может ввести ограничения на российскую продукцию животноводства, если будет иметь основания полагать, что передача вируса происходит именно оттуда, но ситуация осложняется, если о таких вспышках не сообщается», — сказал Ивен Пей, директор Trivium China.

Напомним, российские власти скрывают эпидемию ящура, утверждая, что в Новосибирской области борются с пастереллезом. Однако, Министерство сельского хозяйства США сообщило, что масштаб мер, которые принимаются, дает основания говорить, что на российской территории была вспышка именно ящура.