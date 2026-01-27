Китай заявил об "усилении координации" с Россией – стоящей за этим шагом

Флаги Китая и РФ / © Associated Press

Министр обороны Китая Дун Цзюнь во время видеоконференции с российским коллегой Андреем Белоусовым заявил, что Пекин и Москва должны "совместно укреплять свой потенциал для противодействия различным рискам и вызовам и объединиться, чтобы внести положительный вклад в глобальную безопасность и стабильность".

Об этом сообщает издание Le Monde.

По словам Дун Цзюня, Китай готов "углублять сотрудничество, усиливать стратегическую координацию и усовершенствовать механизмы обмена" с Россией. В государственном китайском телевидении CCTV подчеркнули, что при этом война на Украине в заявлении прямо не упоминалась.

Российское Министерство обороны, в свою очередь, приветствовало "неукоснительное развитие всестороннего стратегического партнерства" между двумя странами. Белоусов добавил, что примеры Венесуэлы и Ирана требуют от министерств постоянного анализа ситуации и соответствующих действий.

Официальный Пекин утверждает, что занимает нейтральную позицию по поводу войны в Украине и никогда не осуждал российское вторжение. В то же время, западные правительства обвиняют Китай в оказании России существенной поддержки ее военным усилиям, в частности из-за поставок компонентов для оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Китае могла быть попытка переворота.

Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал расследование своего влиятельного генерала, продолжая безжалостные репрессии против коррупции и нелояльности.

Под чистку попали два высокопоставленных генерала. Генерал Чжан Юся – старший из двух заместителей главы Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический главнокомандующий армией.