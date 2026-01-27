- Дата публикации
Китай заявил об "усилении координации" с Россией – стоящей за этим шагом
Министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил о намерении углублять сотрудничество и стратегическую координацию с Россией.
Министр обороны Китая Дун Цзюнь во время видеоконференции с российским коллегой Андреем Белоусовым заявил, что Пекин и Москва должны "совместно укреплять свой потенциал для противодействия различным рискам и вызовам и объединиться, чтобы внести положительный вклад в глобальную безопасность и стабильность".
Об этом сообщает издание Le Monde.
По словам Дун Цзюня, Китай готов "углублять сотрудничество, усиливать стратегическую координацию и усовершенствовать механизмы обмена" с Россией. В государственном китайском телевидении CCTV подчеркнули, что при этом война на Украине в заявлении прямо не упоминалась.
Российское Министерство обороны, в свою очередь, приветствовало "неукоснительное развитие всестороннего стратегического партнерства" между двумя странами. Белоусов добавил, что примеры Венесуэлы и Ирана требуют от министерств постоянного анализа ситуации и соответствующих действий.
Официальный Пекин утверждает, что занимает нейтральную позицию по поводу войны в Украине и никогда не осуждал российское вторжение. В то же время, западные правительства обвиняют Китай в оказании России существенной поддержки ее военным усилиям, в частности из-за поставок компонентов для оборонной промышленности.
Ранее сообщалось, что в Китае могла быть попытка переворота.
Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал расследование своего влиятельного генерала, продолжая безжалостные репрессии против коррупции и нелояльности.
Под чистку попали два высокопоставленных генерала. Генерал Чжан Юся – старший из двух заместителей главы Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический главнокомандующий армией.