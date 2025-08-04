Китай жестко ответил по требованию США прекратить закупки нефти у России

Флаг Китая / © Associated Press

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Пекин категорически отверг требование Вашингтона по сокращению энергетического сотрудничества с Ираном и Россией, заявив, что будет действовать исключительно в рамках собственных национальных интересов.

Об этом говорится в заявлении МИД Китая по завершении двухдневных торговых переговоров в Стокгольме, которые прошли на фоне угрозы США ввести 100% пошлину на китайские товары, передает AP News.

Пекин предупредил: "Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития".

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Главным камнем преткновения стало требование Соединенных Штатов прекратить закупку энергоносителей у стран, против которых действуют западные санкции, в частности, у Ирана и России. Этот пункт остается ключевым в переговорах, несмотря на то, что стороны демонстрируют намерения заключить новое торговое соглашение.

Министр финансов США Скотт Бессент признал: Китай серьезно защищает свой суверенитет и готов платить пошлину, чтобы не уступить вопрос энергетических закупок. В то же время он подчеркнул, что общая динамика переговоров положительна и есть все предпосылки для достижения договоренности.

Китай зависим от иранской и российской нефти

По данным Управления энергетической информации США, до 90% иранской нефти экспортируется именно в Китай — более 1 миллиона баррелей в день. Кроме того, КНР активно импортирует сырье из России — в апреле, по данным KSE Institute, поставки превысили 1,3 млн баррелей в сутки, что на 20% больше, чем в марте.

По мнению экспертов, Пекин не пойдет на уступки, поскольку считает контроль над энергетическими потоками ключевым инструментом геополитического влияния. Кроме того, Китай по-прежнему демонстрировал готовность жестко отвечать на таможенное давление – в апреле именно Пекин открыто противостоял планам США ввести новые торговые барьеры.

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Ставки – геополитические

Эксперты предупреждают, что давление Вашингтона на Пекин в вопросе импорта российской и иранской нефти имеет не только экономический, но и стратегический подтекст. США стремятся сократить финансирование режимов, ведущих агрессивную политику — России против Украины и Ирана из-за поддержки прокси-групп на Ближнем Востоке.

В то же время аналитики предполагают, что президент Трамп, несмотря на решительные заявления, может не реализовать угрозу 100% пошлины — это может уничтожить дипломатический прогресс и сорвать вероятную встречу с главой КНР Си Цзиньпином осенью.

Напомним, Россия и Китай начали трехдневные учения в Японском море с акцентом на подводную и противоракетную оборону. Маневры проходят на фоне ужесточения стратегического сотрудничества обеих стран после 2022 года.