Китаянка поселилась в крошечном домике на скале: как выглядит ее быт

В Китае девушка обустроила свой уютный уголок для жизни прямо над бездной. Видеообзор жилья и своей рутины авантюристка публикует на своей странице в TikTok. Сеть разразилась реакциями и шутками.

Домик на скале

Домик на скале

Китаянка поразила Сеть, показав необычный домик на скале, где она, как утверждает, проживает. Правда, добираться до жилья — крайне сложно.

Об этом она рассказывает в своем TikTok.

Места в доме совсем мало – 1 квадратный метр. Несмотря на это, девушке удается жить полной жизнью: готовить еду, делать макияж и смотреть фильмы.

Что особенно впечатляет, то это виды, которые открываются из окна домика. Рай для ценителей гор и озер!

Комментарии Сети

  • Как в туалет ходить?

  • А если домик упадет?

  • Один вопрос: откуда электричество?

  • Выражение: "Срал я на всех с высокой горы" сюда прям очень подходит

  • Зато маньяки не доберутся

  • Что-то я не доверяю этой конструкции

  • Коллекторы не получат

  • Секунду, сбегаю домой воды попить, я быстро

  • Жизнь социофоба

Ранее в бельгийской провинции Люксембург 33-летняя Зои Снукс упала с 30-метровой высоты при попытке сделать селфи на скале. Женщина поскользнулась и сорвалась с обрыва у поселка Надрин и упала в реку Урт.

Ее тело обнаружила команда спасателей. Муж Зои Йоэри Янссен рассказал, что его жена невероятно увлекалась фотографией. Он разблокировал ее телефон и нашел ее последнее селфи.

