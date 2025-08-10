- Дата публикации
Китаянка поселилась в крошечном домике на скале: как выглядит ее быт
В Китае девушка обустроила свой уютный уголок для жизни прямо над бездной. Видеообзор жилья и своей рутины авантюристка публикует на своей странице в TikTok. Сеть разразилась реакциями и шутками.
Китаянка поразила Сеть, показав необычный домик на скале, где она, как утверждает, проживает. Правда, добираться до жилья — крайне сложно.
Об этом она рассказывает в своем TikTok.
Места в доме совсем мало – 1 квадратный метр. Несмотря на это, девушке удается жить полной жизнью: готовить еду, делать макияж и смотреть фильмы.
Что особенно впечатляет, то это виды, которые открываются из окна домика. Рай для ценителей гор и озер!
Комментарии Сети
Как в туалет ходить?
А если домик упадет?
Один вопрос: откуда электричество?
Выражение: "Срал я на всех с высокой горы" сюда прям очень подходит
Зато маньяки не доберутся
Что-то я не доверяю этой конструкции
Коллекторы не получат
Секунду, сбегаю домой воды попить, я быстро
Жизнь социофоба
Ранее в бельгийской провинции Люксембург 33-летняя Зои Снукс упала с 30-метровой высоты при попытке сделать селфи на скале. Женщина поскользнулась и сорвалась с обрыва у поселка Надрин и упала в реку Урт.
Ее тело обнаружила команда спасателей. Муж Зои Йоэри Янссен рассказал, что его жена невероятно увлекалась фотографией. Он разблокировал ее телефон и нашел ее последнее селфи.