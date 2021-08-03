Китайцы обвинили россиян в завозе более заразного штамма коронавируса в страну

В стране из-за этого усилили карантин.

Завезли из России — Китай заявил, откуда в страну попал штамм коронавируса "Дельта", который уже привел к одному из самых больших вспышек с начала пандемии.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Сейчас инфекцию зафиксировали в 15 регионах и городах. И эту вспышку называют самой серьезной с момента эпидемии в городе Ухань. Хотя количество зараженных за последние 10 дней лишь немного превышает три сотни, это больше, чем за предыдущие полгода.

Едва ли не худшая ситуация в городе Нанкин — именно туда в июле прибыл рейс из России, и первыми штамм "Дельта" подхватили уборщики, что чистили салон самолета.

Из-за вспышки Китай вернул жесткий карантин — массово проверяют контакты больных, а выходить на улицы запрещают целым кварталам, если там был хотя бы один зараженный. Ограничили и транспортное сообщение со столицей.

Новости мира: Китай заявил, откуда в страну попал более заразный штамм коронавируса "Дельта"

Напомним, что за июнь-июль в Украине на коронавирус заболели более 49 000 украинцев. Из них только 170 человек были привиты одной или двумя дозами. Это всего 0,3% от общего количества больных.

Вакцинация полностью не страхует от недуга, однако защищает от тяжелого течения и смерти. За два летних месяца от коронавируса умерли 2256 человек. Все инфицированные были непривитые. И только один пациент получил первую дозу вакцины от коронавируса.

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