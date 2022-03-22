Китайская авиакомпания прекращает полеты на американских Boeing из-за смертельной авиакатастрофы

Пока неизвестна точная причина падения самолета, на борту которого находились более 130 человек.

После падения в понедельник, 21 марта, реактивного пассажирского лайнера со 132 людьми на борту компания Китайские восточные авиалинии (China Eastern Airlines) заявила, что прекращает полеты всех Boeing 737-800.

Об этом сообщает CNN.

"Причина авиакатастрофы все еще выясняется. Компания выражает соболезнования пассажирам и членам экипажа, погибшим в этой авиакатастрофе", — говорится в сообщении авиакомпании.

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Как известно, Boeing 737 разбился в горной местности во время рейса из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу. На его борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

В настоящее время продолжаются спасательные работы, но они затруднены из-за труднодоступности места падения, окруженного горами, доступ сюда есть лишь по узкой дороге.

Как сообщает государственное информационное агентство China News Service со ссылкой на VariFlight, китайскую технологическую компанию, предоставляющую услуги данных гражданской авиации, высота полета самолета резко снизилась с 8869 метров до 1333,5 метра всего за три минуты.

К расследованию авиакатастрофы привлечены компания Boeing, производитель двигателей CFM и Федеральное авиационное управление США. Такое сотрудничество является стандартным для авиационных инцидентов, связанных с самолетами Boeing, происходящими в других странах.

Спустя несколько часов после аварии авиакомпания China Eastern Airlines заявила, что прекращает полеты всех Boeing 737-800.

Напомним, в результате падения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая возник масштабный лесной пожар.

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