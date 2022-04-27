Китайская компания DJI приостановит поставки дронов в РФ и Украину из-за войны

Китайская компания DJI Technology Co Ltd, специализирующаяся на производстве беспилотников, заявила о временном приостановлении бизнеса в России и Украине, чтобы не допустить использования своей продукции в бою.

Это первая крупная компания Китая, решившая прекратить продажу своих товаров в России после начала войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

В отличие от многих западных фирм, вышедших из России в знак протеста против ее вторжения в Украину, китайские компании остались там, согласно позиции Пекина по воздержанию от критики Москвы.

Представитель DJI пояснил, что приостановка бизнеса имеет цель обозначить не отношение к какой-либо одной стране, говорится о принципах компании.

"DJI категорически не принимает какое-либо использования наших дронов с целью причинения вреда, и мы временно приостанавливаем продажи в этих странах, чтобы гарантировать, что никто не использует наши дроны в бою", — говорится в заявлении компании.

Представитель DJI также признал, что в Интернете всплывали видео, указывающие на использование российскими войсками дронов компании во время "специальной военной операции". При этом он подчеркнул, что веских доказательств этому пока нет. Также он заявил, что компания не имеет инструментов для ограничения использования своей продукции той или иной стороной.

Частная компания DJI не обнародует финансовую информацию, но исследовательская компания Drone Analyst подсчитала, что в 2020 году ее доход от оборудования составил 2,9 млрд долларов.

Напомним, в Китае выступили в поддержку мирного урегулирования в Украине.

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