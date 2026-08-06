Китайская мегадамба замедлила Землю: как гигантское сооружение повлияло на продолжительность суток

Ученые NASA подсчитали влияние крупнейшей в мире ГЭС на планету / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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В Китае построили настолько гигантскую гидроэлектростанцию , что колоссальный вес воды в ее резервуаре физически повлиял на скорость вращения нашей планеты. Из-за сосредоточения огромной массы в одном месте земные сутки продлились на неосязаемую, но вполне реальную долю микросекунды.

Об этом пишет Space Daily.

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Физика процесса и расчеты NASA

Как рассчитали геофизики NASA Бенджамин Фонг Чао и Ричард Гросс, наполнение водохранилища «Три ущелья» продлило земные сутки на 0,06 микросекунды. Ученые вывели эту цифру еще в 2005 году, взяв за основу массу и высоту воды, а в 2010 году резервуар впервые достиг своего максимального уровня, превратив теоретические расчеты в реальность.

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Механизм этого явления можно легко объяснить на примере фигуриста: когда спортсмен разводит руки в стороны, скорость его вращения падает без дополнительных усилий. Точно так же дамба подняла 40 кубических километров воды (эквивалент 16 миллионов олимпийских бассейнов) на высоту до 175 метров над уровнем моря, удалив огромную массу от оси вращения и увеличив момент инерции планеты.

Для сравнения геофизики приводят другие природные катаклизмы, также влияющие на планетарную динамику. К примеру, разрушительное землетрясение на Суматре 2004 года, напротив, ускорило Землю, сократив день на 2,68 микросекунды и сдвинув Северный полюс почти на 2,5 сантиметра к востоку.

Более масштабные влияния человека на планету

Хотя бетонное мегасооружение в Китае привлекает много внимания, обычное управление водными ресурсами изменило вращение планеты гораздо сильнее. По оценкам немецких исследователей, масштабное высыхание Аральского моря из-за смены русел рек замедлило Землю втрое больше, чем наполнение водохранилища «Три ущелья».

Еще более масштабным фактором стала массовая выкачка грунтовых вод для нужд сельского хозяйства в Индии и США. Ученые подсчитали, что перемещение более двух тысяч гигатонн воды из подземных горизонтов в океаны за два десятилетия сместило полюс вращения планеты почти на 80 сантиметров.

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Таяние ледников Гренландии и Антарктиды действует в аналогичных масштабах, превосходя эффект от китайской плотины по меньшей мере в десять раз. Перераспределение этой колоссальной массы талой воды постоянно продолжает тормозить планету.

Эти микроскопические колебания не просто научный интерес, ведь они создают реальные проблемы для космических агентств. При запуске зондов в другие планеты даже малейшие неучтенные отклонения оси или скорости вращения Земли могут привести к ошибкам в навигации на миллионы километров.

Часовой парадокс и высокосные секунды

Из-за нестабильности вращения Земли еще с 1967 года эталонным мерилом секунды стало колебание атома цезия, а не астрономические показатели. Обычно наша планета периодически ускоряется через процессы в своем жидком ядре, что в последнее время заставляло хронометристов готовиться к беспрецедентному вычитанию одной так называемой высокосной секунды из мирового времени.

Однако глобальное потепление и массовое таяние полярных ледников настолько замедлило планету, что этот процесс смог частично компенсировать природное ускорение земного ядра. Благодаря такому климатическому вмешательству человечество получило отсрочку, и необходимость перепрограммировать мировые компьютерные системы и отнимать секунду сдвинулась с 2026 года по меньшей мере на 2029 год.

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Напомним, результаты нового исследования международной группы ученых свидетельствуют, что продолжительность земных суток постепенно увеличивается , и сейчас этот процесс происходит быстрее, чем когда-либо, по крайней мере, за последние 3,6 миллиона лет.

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