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Китайская ракета образовала сияние над США: что это было и представляет ли опасность
Оказалось, что незадолго до появления "сияния" из китайского космодрома Цзюцюань стартовала ракета "Чжуке-2Э".
Ночное небо над западными штатами США поразило жителей необычным зрелищем: 17 мая около часа ночи появилась гигантская серебристая полоса, напоминавшая призрачное полярное сияние. Световое явление длилось около 10 минут и было заметно от Колорадо до Нью-Мексико. Снимки астрономов-любителей Майка Левински и Джея Шаффера быстро облетели соцсети, породив волну догадок.
Об этом рассказывает Live Science.
Первоначальные версии предполагали, что это редкое атмосферное явление типа STEVE, связанное с геомагнитной бурей той ночи. Однако настоящую природу небесной "дымки" впоследствии объяснил астрофизик Гарвард-Смитсоновского центра Джонатан Макдауэлл.
Оказалось, что незадолго до появления "сияния" из китайского космодрома Цзюцюань стартовала ракета "Чжуке-2Э". На высоте 250 км она сбросила остатки топлива — жидкого кислорода и метана (металлокс), который мгновенно превратился в облако кристаллов. Эти частицы, как зеркало, отразили солнечный свет, создав поразительную серебристую ленту в небе.
Тренд нового топлива - метан
Запуск Чжуке-2Е подтверждает переход космической отрасли на новое более экологичное и практичное топливо. Метан — ключевой игрок в будущем межпланетных путешествий: его можно производить из марсианских ресурсов, он стабилен в хранении и чище традиционного топлива.
Китай активно развивает свою метановую ракетную программу: в 2023 году Чжухе-2 стал первой в истории метановой ракетой, достигшей орбиты — даже раньше, чем разработки SpaceX.
Небо как холст для запусков
Подобные световые явления уже не редкость. Например, ракеты Falcon 9 от SpaceX создают в небе причудливые "спирали", которые видели в Европе, США и над Тихим океаном. Сияние от Чжуке-2Е - еще одно напоминание, как привычные космические миссии могут неожиданно стать ночным.
Есть ли в этом опасность?
По словам астрономов, такое свечение не представляет угрозы. Топливо полностью рассеивается в верхней атмосфере, не достигая поверхности. Но этот случай — еще одно доказательство: космос все чаще разрисовывает наше небо, превращая технические процедуры в зрелищные события, а звездные войны XXI века в битву метановых технологий.