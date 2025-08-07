Китайская ракета упала во время теста - спутниковые фото свидетельствуют об аварии

Ракета / © Getty Images

Реклама

Попытка китайской частной компании Deep Blue Aerospace совершить повторный запуск и посадку многократной ракеты, вероятно, завершилась взрывом, свидетельствуют спутниковые изображения с полигона во Внутренней Монголии.

Deep Blue Aerospace официально не прокомментировала ситуацию. Однако источник, знакомый с испытанием, подтвердил South China Morning Post, что тест завершился неудачно.

Взрыв произошел между концом июля и началом августа на испытательной площадке вблизи города Эджин-Банер.

Реклама

Спутниковые снимки, опубликованные в китайских социальных сетях, свидетельствуют о том, что ракета Deep Blue Aerospace отклонилась от курса более чем на 600 метров во время последнего испытания вертикального взлета и посадки, оставив после себя большой след на предполагаемом месте падения.

Спутниковые фото из китайских социальных сетей. / © South China Morning Post

На снимках видны значительные следы ожогов к востоку от стартовой площадки — в зоне, где ракета должна была совершить посадку. Это может указывать на то, что аппарат сошел с курса сразу после старта и разбился при попытке приземления.

По информации источника, речь шла о полете по схеме VTVL — вертикальном взлете и вертикальной посадке. Такой тип испытаний считается критически важным для разработки многоразовых ракет, возвращающихся на землю для повторного запуска.

Год спустя Deep Blue уже проводила подобное испытание. В сентябре 2024 года ракета выполнила основную часть маневров, однако на этапе посадки потеряла стабильность, ударилась о посадочную площадку и была повреждена в верхней части.

Реклама

Напомним, Китай вывел на патрулирование свою самую вооруженную ядерную субмарину, экипаж которой заявил о готовности применить ядерные ракеты "без колебаний".