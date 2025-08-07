- Дата публикации
Китайская ракета упала во время теста - спутниковые фото свидетельствуют об аварии
Китайская компания Deep Blue Aerospace, разрабатывающая многоразовую ракету, предположительно потерпела неудачу во время испытаний во Внутренней Монголии.
Попытка китайской частной компании Deep Blue Aerospace совершить повторный запуск и посадку многократной ракеты, вероятно, завершилась взрывом, свидетельствуют спутниковые изображения с полигона во Внутренней Монголии.
Deep Blue Aerospace официально не прокомментировала ситуацию. Однако источник, знакомый с испытанием, подтвердил South China Morning Post, что тест завершился неудачно.
Взрыв произошел между концом июля и началом августа на испытательной площадке вблизи города Эджин-Банер.
Спутниковые снимки, опубликованные в китайских социальных сетях, свидетельствуют о том, что ракета Deep Blue Aerospace отклонилась от курса более чем на 600 метров во время последнего испытания вертикального взлета и посадки, оставив после себя большой след на предполагаемом месте падения.
На снимках видны значительные следы ожогов к востоку от стартовой площадки — в зоне, где ракета должна была совершить посадку. Это может указывать на то, что аппарат сошел с курса сразу после старта и разбился при попытке приземления.
По информации источника, речь шла о полете по схеме VTVL — вертикальном взлете и вертикальной посадке. Такой тип испытаний считается критически важным для разработки многоразовых ракет, возвращающихся на землю для повторного запуска.
Год спустя Deep Blue уже проводила подобное испытание. В сентябре 2024 года ракета выполнила основную часть маневров, однако на этапе посадки потеряла стабильность, ударилась о посадочную площадку и была повреждена в верхней части.
