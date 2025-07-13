Китайская студентка на грани отчисления из-за связи с украинским геймером

Флаг КНР. / © Associated Press

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Университет в китайском городе Далянь, провинция Ляонин, инициировал процедуру отчисления студентки за внебрачные отношения с иностранцем.

Об этом сообщает издание Global Times.

Как говорится в официальном заявлении Далянского политехнического университета, речь идет о связи с бывшим украинским профессиональным игроком в Counter-Strike Данилом Тесленко, известным в киберспортивной среде под ником Zeus.

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Инцидент произошел 16 декабря 2024 года - накануне финала крупного турнира Perfect World Shanghai Major. По данным СМИ, Тесленко, имеющий семью, публично рассказал об отношениях с 21-летней студенткой по фамилии Ли и распространил интимные фото и видео, что повлекло за собой общественный резонанс.

В университете заявили, что поведение студентки привело к "серьезным негативным последствиям", которые расценивают как нарушение дисциплины. Заведение ссылается на собственный устав и Положение об управлении студентами, принятое Министерством образования Китая.

Университет уже несколько раз пытался официально сообщить Ли о решениях — лично, по почте и через задержанную доставку. Учитывая это, администрация обнародовала публичное объявление: документ будет считаться доставленным через 60 дней после публикации. Студентка имеет право подать письменные или устные возражения до 7 сентября.

Согласно дисциплинарным правилам учреждения, студентам запрещено вступать в "ненадлежащие отношения с иностранцами", которые могут подорвать национальное достоинство или репутацию университета. За такие действия предусмотрены выговор или более суровое наказание, включая вычет.

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Напомним, в Киеве СБУ задержала китайских шпионов, собиравших секретные технологии производства украинских ракет "Нептун".