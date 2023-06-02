Китайские авиаперевозчики стали избегать российского воздушного пространства во время полетов в США — Reuters

Китайские авиарейсы, недавно одобренные Вашингтоном, не летают над Россией. В Китае комментировать ситуацию отказались.

Китайские авиакомпании избегают полетов над российским воздушным пространством во время рейсов в Соединенные Штаты и из США.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, в ответ на запрет Вашингтона в отношении российских полетов над США Россия запретила авиакомпаниям США и другим иностранным перевозчикам летать над своим воздушным пространством.

Теперь мониторинговые порталы показывают, что китайские рейсы, недавно одобренные Вашингтоном, не летают над Россией. В то же время, ранее одобренные рейсы китайских авиакомпаний США все еще используют российское воздушное пространство.

Отмечается, что с мая Министерство транспорта США заявило, что разрешит авиакомпаниям Китая увеличить количество пассажирских рейсов в США. Теперь их должно быть до 12 рейсов в оба конца еженедельно. Это, со своей стороны, равно количеству рейсов, разрешенных Пекином для американских перевозчиков.

В свою очередь, в китайском посольстве в Вашингтоне отказались отвечать на вопрос, согласились ли китайские перевозчики избегать российского воздушного пространства для новых рейсов.

"Прямые авиарейсы необходимы для увеличения взаимных визитов между китайским и американским народами. Мы надеемся, что возобновление рейсов пойдет в пользу потока людей и торговли между двумя странами", — сказали в Китае без упоминания о российском воздушном пространстве.

Напомним, 31 мая правительство Китая обвинило Соединенные Штаты в "провокации" после инцидента между китайским истребителем и американским самолетом-разведчиком, пролетавшим над Южно-Китайским морем.

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