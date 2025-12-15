Китайские миллиардеры создают семьи из 100 детей: зачем это им

Китайские дети / © pexels.com

Китайские миллиардеры массово пользуются суррогатным материнством в США, чтобы создавать мега-семьи из 100 и более детей. Они объясняют это борьбой с демографическим кризисом в Китае.

Об этом пишет Daily Mail.

Состоятельные граждане Китая пользуются услугами американских суррогатных матерей, чтобы развивать собственные «неустанные семейные династии» и увеличивать количество потомков до сотен. Бизнесмены объясняют такую стратегию вдохновением примером американского миллиардера Илона Маска и желанием противостоять резкому сокращению рождаемости в Китае.

Поскольку суррогатное материнство внутри страны запрещено, некоторые магнаты тратят до 200 тыс. долл. за одного ребенка, отправляя свой биологический материал в США, где правовые нормы значительно мягче.

Среди таких примеров — миллиардер Сюй Бо, который заработал состояние на разработке фэнтезийных видеоигр и публично заявлял, что у него есть «чуть больше 100» детей.

Называя себя «первым отцом Китая», он в 2023 году оказался в суде: тогда судья отказал мужчине в родительских правах на четырех еще нерожденных детей, выяснив, что у предпринимателя уже было или он ожидал по меньшей мере еще восьмерых.

Во время судебного процесса Сюй отметил, что надеется на рождение 20 детей в США от суррогатных матерей, чтобы впоследствии они смогли возглавить его бизнес. Бизнесмену также приписывали высказывания о предпочтении сыновей над дочерьми, однако в компании Duoyi Network впоследствии заявили, что таких слов он не говорил.

Китайский миллиардер Сюй Бо похвастался тем, что у него есть «чуть больше 100» детей / © Daily Mail

Аккаунты в соцсетях, связанные с Сюем, ранее писали, что «большее количество детей может решить все проблемы», а также высказывали фантазии о возможных браках его детей с потомками Маска. Бывшая партнерша бизнесмена Тан Цзин утверждала, что он может быть отцом не менее 300 детей.

Дети, которые рождаются на территории США, автоматически получают американское гражданство в соответствии с 14-й поправкой к Конституции. В то же время президент Дональд Трамп пытается оспорить это правило через Верховный суд.

Еще один состоятельный китайский топ-менеджер — Ван Хуэйвэ — по сообщениям, привлекал американских моделей в качестве доноров яйцеклеток, чтобы стать отцом 10 дочерей. По словам людей из его окружения, в будущем мужчина планирует выдать дочерей замуж за влиятельных мужчин.

Натан Чжан, основатель сети клиник репродуктивной медицины IVF USA, работающей в США и Мексике, рассказал, что некоторые из его «сказочно богатых» клиентов из Китая намерены родить в Америке сотни детей. По словам Чжана, Маск «становится образцом для подражания», а часть клиентов мечтает о «создании неуязвимой семейной династии».

Чжан также отметил, что ранее отказал одному предпринимателю, который хотел одновременно заказать более 200 детей через суррогатных матерей. Проект свернули после того, как клиент «онемел», услышав вопрос о том, как он собирается их воспитывать.

Среди других историй — заявление владельца агентства в Калифорнии, который утверждает, что помог китайскому клиенту, который стремился иметь 100 детей через суррогатное материнство, а также слова адвоката из Лос-Анджелеса, который сообщил, что способствовал рождению 20 детей для своего клиента-миллиардера из Китая.

Представитель посольства Китая в США Лю Пеньюй отмечает, что официальная позиция Пекина заключается в том, что суррогатное материнство может привести к «серьезному семейному и социальному этическому кризису».

Напомним, весной стало известно, что Илон Маск, который стремится увеличить количество детей до «уровня легиона» из-за идеи пронатализма и опасения «краха цивилизации», якобы «вербует» потенциальных матерей через свою соцсеть «X». Одной из матерей является блогерша Эшли Сент-Клер, которая отказалась от предложения Маска: 15 млн долл. и 100 тыс. долл. в месяц за молчание об их общем сыне Ромулусе. Женщина требовала официального признания отцовства.