Китайские полицейские получили очки с ИИ: что они видят на улицах

Китайская полиция / © Reuters

В Китае полицейские начали использовать умные очки с камерами, системами распознавания лиц, номерных знаков, дорожных знаков и других объектов.

Об этом сообщает China Daily.

Такие устройства уже применяются в Тяньцзине при патрулировании, проверках на дорогах, поиске пропавших людей и контроле движения у школ. Очки подключены к сетевой платформе и могут в режиме реального времени сверять данные с базами.

По словам полицейских, технология помогает быстрее проверять личность, находить родственников потерянных людей и реагировать на инциденты.

"Эти очки делают наши патрули и проверки гораздо более эффективными, помогая заблаговременно выявлять и реагировать на чрезвычайные ситуации", - заявил полицейский Чжао Баосинь.

В Бюро общественной безопасности Тяньцзиня утверждают, что точность распознавания превышает 95%, а обработка данных происходит в миллисекундах.

Устройство весит около 40 граммов и работает до двух часов непрерывно. В отличие от бодикамер, очки дают изображение от первого лица.

Китай планирует и дальше расширять использование таких технологий в полиции, в том числе вместе с дронами, роботизированными собаками, гуманоидными работами и умными патрульными авто.

