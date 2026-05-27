- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 347
- Время на прочтение
- 1 мин
Китайские полицейские получили очки с ИИ: что они видят на улицах
В Китае полиция начала использовать очки с ИИ, которые могут распознавать лица, номерные знаки и объекты при патрулировании.
В Китае полицейские начали использовать умные очки с камерами, системами распознавания лиц, номерных знаков, дорожных знаков и других объектов.
Об этом сообщает China Daily.
Такие устройства уже применяются в Тяньцзине при патрулировании, проверках на дорогах, поиске пропавших людей и контроле движения у школ. Очки подключены к сетевой платформе и могут в режиме реального времени сверять данные с базами.
По словам полицейских, технология помогает быстрее проверять личность, находить родственников потерянных людей и реагировать на инциденты.
"Эти очки делают наши патрули и проверки гораздо более эффективными, помогая заблаговременно выявлять и реагировать на чрезвычайные ситуации", - заявил полицейский Чжао Баосинь.
В Бюро общественной безопасности Тяньцзиня утверждают, что точность распознавания превышает 95%, а обработка данных происходит в миллисекундах.
Устройство весит около 40 граммов и работает до двух часов непрерывно. В отличие от бодикамер, очки дают изображение от первого лица.
Китай планирует и дальше расширять использование таких технологий в полиции, в том числе вместе с дронами, роботизированными собаками, гуманоидными работами и умными патрульными авто.
Напомним, Китай построил стратегический остров, пока весь мир наблюдал за Ираном.