Китайские технологии помогают России вести войну — WSJ

Обзор российских таможенных данных свидетельствует, что китайские государственные оборонные компании снабжают навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей в РФ.

Несмотря на международные санкции и экспортный контроль, Россия получает из других стран технологии двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной промышленности и способствуют ведению войны в Украине. Среди стран-поставщиков – Китай.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на обзор российских таможенных данных.

Лидеры стран Запада начали кампанию экономического давления на РФ после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Среди принятых мер – прекращение экспорта в Россию компьютерных чипов, инфракрасных камер, радиолокационного оборудования и других технологий, применяемых для производства вооружения.

Однако таможенные записи свидетельствуют, что Россия импортирует эти технологии через страны, не присоединившиеся к санкциям, которые должны отрезать Москву от мировых рынков. В частности, китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям.

В таможенных документах, предоставленных вашингтонской некоммерческой организацией C4ADS, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности, указаны лишь некоторые из десятков тысяч партий товаров двойного назначения, то есть которые могут иметь военное применение, импортируемые Россией. Снабжение происходило преимущественно из Китая.

В издании проанализировали более 84 000 операций по снабжению, зарегистрированных российской таможней, сосредоточившись на товарах, которые считают критически важными для российской армии.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгю в комментарии WSJ отрицает, что Китай оказывает "помощь" России, назвав эти утверждения "спекулятивным и намеренно раздутым". В то же время он заявил, что Пекин выступает против "односторонних санкций, не имеющих под собой никаких оснований согласно с международным правом”.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала активно что-либо перевозить из Китая. Сервисы отслеживания полетов фиксируют регулярные рейсы тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр".

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