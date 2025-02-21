Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучих мышей: есть риск заражения людей

Вирус, названный HKU5, способен использовать тот же человеческий рецептор, что и Covid-19.
Китайская команда исследователей обнаружила новый коронавирус у летучих мышей, имеющий потенциал передаваться от животных к людям.
Об этом сообщает SCMP.
Вирус, названный HKU5, способен использовать тот же человеческий рецептор ACE2, что и Covid-19, для проникновения в клетки.
Исследование возглавляла вирусолог Ши Чжэнли, которая известна своими работами с коронавирусами летучих мышей. Она работает в лаборатории Гуанчжоу в Ухане и изучала происхождение Covid-19.
Новый вирус под названием HKU5 впервые обнаружили у японской летучей мыши в Гонконге. Он относится к подроду мербековирусов, среди которых есть и возбудитель MERS — Ближневосточного респираторного синдрома. HKU5 может связываться с человеческим рецептором ACE2 — тем самым, через который Sars-CoV-2 проникает в клетки. Это вызывает опасения относительно возможной передачи вируса от животных к людям.
Напомним, в ЦРУ дали ответ, откуда действительно взялся коронавирус.
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