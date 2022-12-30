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Китайский истребитель чуть не столкнулся с самолетом ВВС США: приблизился на 3 метра (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2025
Время на прочтение
2 мин
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Китайский истребитель чуть не столкнулся с самолетом ВВС США: приблизился на 3 метра (видео)

Фото: скриншот с видео

Об инциденте, произошедшем 21 декабря над Южно-Китайским морем, сообщили американские военные.

Истребитель ВМС Китая J-11 приблизился на три метра к самолету RC-135 ВВС США, заставив его маневрировать во избежание столкновения в международном воздушном пространстве.

Об этом говорится в опубликованном заявлении Индийско-Тихоокеанского командования США.

Инцидент произошел 21 декабря над Южно-Китайским морем. Пилот китайского истребителя совершил опасный маневр, заставив RC-135, который на законных основаниях проводил обычные операции, выполнить маневры уклонения во избежание столкновения.

Отмечается, что военный самолет КНР подошел на расстояние 10 футов (3 метра) от крыла американского самолета и менее 20 футов (6 метров) от носа самолета.

"Индийско-тихоокеанские объединенные силы США направлены на свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и будут продолжать летать, плавать и действовать на море и в международном воздушном пространстве, должным образом учитывая безопасность всех судов и самолетов в соответствии с международным правом. Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты сообщили об этой проблеме китайскому правительству.

Посольство Китая в Вашингтоне пока не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, вооруженные силы Китая провели военно-морские и воздушные учения вблизи Тайваня. Их проведение мотивировали неопределенной "провокацией" со стороны Тайваня и США.

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Дата публикации
Просмотры
2025
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