Китайский истребитель чуть не столкнулся с самолетом ВВС США: приблизился на 3 метра (видео)

Об инциденте, произошедшем 21 декабря над Южно-Китайским морем, сообщили американские военные.

Истребитель ВМС Китая J-11 приблизился на три метра к самолету RC-135 ВВС США, заставив его маневрировать во избежание столкновения в международном воздушном пространстве.

Об этом говорится в опубликованном заявлении Индийско-Тихоокеанского командования США.

Инцидент произошел 21 декабря над Южно-Китайским морем. Пилот китайского истребителя совершил опасный маневр, заставив RC-135, который на законных основаниях проводил обычные операции, выполнить маневры уклонения во избежание столкновения.

Отмечается, что военный самолет КНР подошел на расстояние 10 футов (3 метра) от крыла американского самолета и менее 20 футов (6 метров) от носа самолета.

#WATCH : On Dec. 21 (China Standard Time), Люди в Liberation Army — Navy J-11 бойлер pilot реализовал неустойчивый человек при участии US Air Force RC-135 воздушного транспорта, который был справедливо ведомым routine operations over South China Sea in international airspace .twitter.com/jN4T3jVX1f — Video Forensics (@Video_Forensics) December 30, 2022

Также читайте Си Цзиньпин давно увлекается Путиным: после 9 месяцев войны Китай углубляет отношения с РФ "Индийско-тихоокеанские объединенные силы США направлены на свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и будут продолжать летать, плавать и действовать на море и в международном воздушном пространстве, должным образом учитывая безопасность всех судов и самолетов в соответствии с международным правом. Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты сообщили об этой проблеме китайскому правительству.

Посольство Китая в Вашингтоне пока не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, вооруженные силы Китая провели военно-морские и воздушные учения вблизи Тайваня. Их проведение мотивировали неопределенной "провокацией" со стороны Тайваня и США.

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