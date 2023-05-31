Китайский истребитель совершил "агрессивный маневр" вблизи военного самолета США: неожиданное заявление Пекина

Военный китайский самолет "подрезал" американский, пролетев перед его носом на расстоянии 120 метров.

В среду, 31 мая, правительство Китая обвинило Соединенные Штаты в "провокации" после инцидента между китайским истребителем и американским самолетом-разведчиком, пролетавшим над Южно-Китайским морем.

Об этом сообщает News.ro.

"Самолет-разведчик США RC-135 намеренно вошел в наш учебный район для проведения разведывательных операций", — заявил спикер китайских войск Чжан Наньдун.

Он уверяет, что Китай отправил свои самолеты для отслеживания и наблюдения за самолетами США "в соответствии с законами и правилами".

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"Эти провокационные и опасные маневры являются источником проблем безопасности на море", — прокомментировала пресс-секретарь МИД Мао Нин, добавив, что "Соединенные Штаты должны немедленно прекратить эти опасные провокации".

"Частая отправка Соединенными Штатами кораблей и самолетов в течение длительного периода времени для тщательного наблюдения за Китаем серьезно подрывает суверенитет и национальную безопасность Китая", — заявила Мао Нин в среду. "Китай будет продолжать принимать необходимые меры для твердой защиты своего суверенитета и безопасности", — подчеркнула она.

Накануне Вооруженные силы США заявили, что китайский пилот истребителя совершил "неоправданный агрессивный маневр" вблизи американского военного самолета-разведчика, действовавшего над Южно-Китайским морем.

По информации Индо-Тихоокеанского командования американских военных (INDOPACOM), в прошлую пятницу китайский самолет пролетел "непосредственно перед и в 120 метрах от носа самолета RC-135, заставив американский самолет лететь из-за турбулентности позади него".

Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил сообщило об инциденте с китайским истребителем / Фото: соцмережі

"RC-135 выполнял обычные операции в безопасных условиях над Южно-Китайским морем и в международном воздушном пространстве в соответствии с международным законодательством", - сообщает INDOPACOM.

На опубликованных изображениях видно, как истребитель пролетает мимо американского самолета, который дрожит из-за турбулентности, вызванной пролетом другого самолета.

Инцидент произошел на фоне высокой напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за таких проблем, как Тайвань и полет китайского воздушного шара над американской территорией в начале этого года.

Напомним, Соединенные Штаты Америки предоставит военную помощь Тайваню в случае, если Китай приступит к вторжению на остров.

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