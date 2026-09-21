Китайский J-36 снова заметили в небе: что известно о новейшем истребителе КНР

Китайский истребитель J-36 / © Фото из открытых источников

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В Китае снова заметили перспективный истребитель шестого поколения J-36 во время испытательного полета. Самолет в будущем может получить боевую лазерную систему мощностью не менее 100 кВт.

Об этом пишет Defense Express.

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J-36 – массивный трехдвигательный стелс-самолет без хвостового оперения. Его длина составляет около 22 метров, а масса превышает 50 тонн.

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В испытаниях могут участвовать до пяти прототипов J-36. Они имеют заметные конструктивные отличия, свидетельствующие о тестировании различных конфигураций самолета.

В последнее время появились новые детали о проекте. В частности, 15 сентября был продемонстрирован конструктивный макет J-36, а на выставке в Пекине рядом с изображениями самолета была показана бортовая лазерная система.

Над созданием такого оружия и его интеграцией в истребитель работает Китайская корпорация авиационной промышленности AVIC. В китайских социальных сетях также распространяется рекламный плакат с определенными характеристиками системы.

Согласно ему, масса лазерного комплекса составит около 360 кг. Мощность на плакате указана как "*00 кВт", что может означать показатель от 100 кВт и выше.

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Такой лазер потенциально позволит J-36 выполнять роль воздушной платформы противовоздушной обороны и перехватывать беспилотники и крылатые ракеты без традиционных боеприпасов.

Для сравнения, американские боевые лазеры наземного и корабельного базирования преимущественно имеют мощность в десятки киловатт. Серийный американский комплекс Locust X3 имеет мощность 30 кВт, а корабельная система HELIOS – 60 кВт с перспективой увеличения до 150 кВт.

Показатель в 100 кВт также заявлен для израильской системы Rafael Iron Beam 450. В то же время разработчики не уточняют, идет ли речь о мощности каждого отдельного лазера или о суммарном показателе двух систем.

Таким образом, в случае успешной интеграции боевого лазера J-36 может получить возможности, которые будут существенно отличать его от нынешних боевых самолетов.

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На «китайской Зоне 51» заметили таинственное оружие

Ранее на секретной авиабазе Малан в китайском Синьцзяне, сравниваемой с американской Зоной 51, заметили новые экспериментальные самолеты и беспилотники. Эксперты предполагают, что Китай уже может опережать США в разработке части стелс-систем нового поколения.

Одной из самых загадочных разработок стал большой двухмоторный беспилотник WZ-X, зафиксированный на спутниковых снимках базы. По оценкам экспертов, он может использоваться для длительной высотной разведки и наблюдения.

Дальность полета WZ-X оценивают примерно в 12 тысяч миль, а рабочую высоту – более 60 тысяч футов. По габаритам беспилотник может быть сопоставим с американским стелс-бомбардировщиком B-2.

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