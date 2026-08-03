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Китайско-канадский преподаватель Сюэцин Цзян, которого в Сети называют "китайским Нострадамусом", заявил, что США проиграют возможный затяжной конфликт с Ираном . Свое мнение он объясняет тем, что у Тегерана есть стратегические преимущества в случае длительного противостояния.

Об этом сообщает Daily Star.

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Профессор Цзян преподает в школе в Китае и ведет популярный YouTube-канал Predictive History, насчитывающий около 1,9 млн подписчиков. Еще в 2024 году он озвучил три геополитических прогноза, два из которых, по оценке ряда СМИ, оправдались: возвращение Дональда Трампа в Белый дом и обострение конфликта между США и Ираном.

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«В случае дальнейшей эскалации Вашингтон не сможет добиться победы. США столкнутся со значительными трудностями из-за географических особенностей Ирана, разветвленной сети союзников Тегерана и характера современных войн», — прогнозирует он.

В то же время, никаких доказательств в подтверждение такого сценария нет. Заявления Сюэцина Цзяна являются индивидуальными прогнозами и не отражают официальные оценки правительств или международных экспертов.

Как мы писали ранее, сенатор США призвал Трампа отстранить Виткоффа от переговоров с Ираном . По его мнению. Они не эффективны в этом питании. Решением, считает он, может стать привлечение дипломатов, имеющих практику работы с Тегераном.

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