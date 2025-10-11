Китайский "Острый меч": сверхсекретные дроны-невидимки заметили у границы с Индией

Китай развернул свои стелс-дроны у границы с Индией

Китай активно инвестирует в разработку стелс-беспилотников типа "летающее крыло". Последние спутниковые снимки свидетельствуют, что боевые беспилотные летательные аппараты GJ-11 Sharp Sword (Острый меч) были развернуты на действующей авиабазе в западном Китае . Это указывает на то, что дрон приближается к оперативному состоянию, если уже не достиг его.

Об этом сообщает американское издание The War Zone (TWZ).

Развертывание в Тибете и стратегическое значение

Спутниковые снимки, полученные от Planet Labs, показывают, что с 6 августа по 5 сентября 2025 года по меньшей мере три стелс-дрона GJ-11 были размещены на авиабазе Шигацзе (известной также как Аэропорт Мира Шигацзе) в автономном районе Тибета Китая.

Хотя это место удалено, оно занимает стратегическую позицию на юго-западном фланге Китая, недалеко от границы с Индией. База расположена примерно в 145 километрах северо-восточнее спорной границы со штатом Сикким, где между двумя странами регулярно происходят столкновения.

В последние пять лет Народно-освободительная армия Китая (НОАК) постоянно расширяла свои возможности для базирования авиации в Тибете и Синьцзяне. База Шигацзе, расположенная на высоте почти 3 782 метра над уровнем моря, идеальна для высотных испытаний и операций вблизи зоны напряженности.

Назначение «Острого меча»

Стелс-беспилотник Sharp Sword разрабатывается уже больше 10 лет. Он предназначен для выполнения следующих задач:

Проницаемый удар "воздух-поверхность" (уничтожение наземных целей в глубине территории врага).

Разведывательные миссии.

Потенциальное внедрение в воздушном бою как платформа радиоэлектронной борьбы.

Ранее эти дроны замечали преимущественно на испытательных объектах, таких как секретная база в провинции Синьцзян. Развертывание же на активной авиабазе указывает на то, что дрон, вероятно, проводит операционное тестирование для отработки тактики применения беспилотников в реальных условиях.

Наличие нескольких GJ-11 на базе также позволяет отработать их способность действовать совместно, а также вместе с пилотируемыми платформами, например, с истребителями J-20 (китайский стелс-истребитель). Предполагается, что двухместный вариант J-20 может быть использован для управления этими дронами.

Развитие GJ-11 является ярким примером масштабных инвестиций Китая в летающие крылья, что создает резкий контраст с публичной стратегией военных США, до сих пор избегающих подобных конструкций. Разработка военно-морского варианта дрона, способного базироваться на авианосцах, также продолжается.

Напомним, в Китае создали «сокола»-работа , которая может летать как живая птица. RoboFalcon2.0 способен самостоятельно взлетать, маневрировать и переходить в горизонтальный полет без пропеллеров.