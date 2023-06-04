Китайское судно устроило провокацию с эсминцем США в Тайваньском проливе – видео

Китайский военный корабль в субботу, 3 июня, устроил провокацию с американским эсминцем USS Chung-Hoon в Тайваньском проливе – он дважды приблизился к кораблю США, создав угрозу столкновения.

Видео инцидента опубликовал телеканал Global News.

Провокация произошла во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе, которая, согласно заявлению Индо-Тихоокеанского командования, проходила в соответствии с международным правом.

Сообщается, что эсминец Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal, не в нарушение международного права, осуществляли плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где "действует свобода навигации и прохода в открытом море".

"Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял опасные маневры в районе Chung-Hoon. Судно обогнало Chung-Hoon левым бортом и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов (137 метров — ред.). Эсминец Chung-Hoon. и снизил скорость", – говорится в заявлении командования.

Второй раз корабль Китая пересек курс американского эсминца с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов (1828 метров) и остался со стороны от его левого борта.

В Пентагоне раскритиковали Китай за такие провокации, а Пекин обвинил США в попытках "дестабилизировать" Индийско-Тихоокеанский регион.

"Они здесь не для мирного прохода, они здесь для провокации", – заявил министр обороны Китая Ли Шаньфу, комментируя инцидент.

Напомним, руководители ведущих разведок провели секретную встречу в Сингапуре и обсудили войну в Украине.

Китай устроил провокацию с эсминцем США в Тайванском проливе

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