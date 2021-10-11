Китайскую провинцию Шаньси охватили сильные паводки: эвакуировали 120 тысяч человек

Остановили работу сотни предприятий.
В китайской провинции Шаньси изза сильных паводков эвакуировали почти 120 тысяч человек.
Сильные дожди были на прошлой неделе, пишет BBC.
По информации синоптиков, на прошлой неделе выпало 185,2 мм дождя. Это более чем в семь раз больше, чем в среднем выпадает в течение октября. По словам метеорологов, река Фенхе достигла самого высокого уровня за последние четыре года.
Ливни привели к оползням и обвалам домов в 70 городах. По данным газеты Global Times, в результате оползня погибли четверо полицейских. Информацию о других пострадавших не разглашают.
Следует заметить, что Шаньси — это большая угледобывающая провинция. Она обеспечивает 30% производства топлива в Китае. Из-за сильных осадков местные власти приостановили работу химических заводов и шахт. Всего в регионе временно не работают более 400 предприятий.
More than 120,000 people have been temporarily evacuated after continuous rainfall triggered floods in north #China 's Shanxi province, authorities said on Sunday.— IANS Tweets (@ians_india) October 10, 2021
Photo: IANS (File) pic.twitter.com/Dvv8AlqAxj
Как сообщалось, из-за паводка в Таиланде под угрозой оказались древние храмы из списка ЮНЕСКО, что в популярном среди туристов городе Аюттхая. На их защиту отправили военных, обкладывают памятники мешками с песком.