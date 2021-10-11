Китайскую провинцию Шаньси охватили сильные паводки: эвакуировали 120 тысяч человек

Остановили работу сотни предприятий.

В китайской провинции Шаньси изза сильных паводков эвакуировали почти 120 тысяч человек.

Сильные дожди были на прошлой неделе, пишет BBC.

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По информации синоптиков, на прошлой неделе выпало 185,2 мм дождя. Это более чем в семь раз больше, чем в среднем выпадает в течение октября. По словам метеорологов, река Фенхе достигла самого высокого уровня за последние четыре года.

Ливни привели к оползням и обвалам домов в 70 городах. По данным газеты Global Times, в результате оползня погибли четверо полицейских. Информацию о других пострадавших не разглашают.

Следует заметить, что Шаньси — это большая угледобывающая провинция. Она обеспечивает 30% производства топлива в Китае. Из-за сильных осадков местные власти приостановили работу химических заводов и шахт. Всего в регионе временно не работают более 400 предприятий.

More than 120,000 people have been temporarily evacuated after continuous rainfall triggered floods in north #China 's Shanxi province, authorities said on Sunday.



Photo: IANS (File) pic.twitter.com/Dvv8AlqAxj — IANS Tweets (@ians_india) October 10, 2021

Как сообщалось, из-за паводка в Таиланде под угрозой оказались древние храмы из списка ЮНЕСКО, что в популярном среди туристов городе Аюттхая. На их защиту отправили военных, обкладывают памятники мешками с песком.

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