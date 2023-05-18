Китаю не нужна Россия: Си не захотел звать Путина на саммит стран Центральной Азии

Встреча неслучайно совпала по времени с токийским саммитом Большой семерки.

Президент Китая Си Цзиньпин находится в городе Сиань, где он проводит свой первый в истории саммит с лидерами пяти стран Центральной Азии, подчеркивая растущее влияние Пекина в регионе, который Россия долгое время считала своим задним двором.

Об этом пишет Aljazeera.

Двухдневное мероприятие собрало лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, чьи страны имеют решающее значение для триллионной китайской инициативы "Один пояс, один путь" (BRI).

Он проходит в Сиане, историческом городе, когда-то ознаменовавшем начало легендарного Шелкового пути.

"Это возможность диверсифицировать экономические перспективы для многих из них и для региона в целом", — сказала Джессика Вашингтон, корреспондентка Al Jazeera в репортаже из Сианя.

"Китай уже является крупнейшим торговым партнером и он будет стремиться расширить возможности — это могут быть разные визовые и торговые инициативы", — добавила Вашингтон.

Юй Цзюнь, заместитель генерального директора Департамента по вопросам Европы и Центральной Азии МИД Китая, сообщил на пресс-конференции во вторник, 16 мая, что лидеры обменяются мнениями по созданию механизма сотрудничества и по международным и региональным вопросам, вызывающим озабоченность. Ожидается подписание ряда соглашений, сказал он на брифинге 16 мая.

Хотя саммит совпадает с громким саммитом Большой семерки в Японии, аналитики говорят, что значение Китайско-Центрально-Азиатского саммита состоит в том, что он подчеркнул изменение моделей влияния в бывших советских государствах, где Россия долгое время была влиятельной.

"Я бы сказал, что конфликт в Украине является скорее ускорителем существующих тенденций в регионе, наибольшей из которых является то, что Китай вытесняет Россию как крупнейшего гегемона в регионе", — отметил Брэдли Джардин, управляющий директор Центрального общества Oxus Asian Affairs в Вашингтоне, округ Колумбия. "Многие региональные правительства все более скептически относятся к целям России в регионе, и Китай предпринял попытки заверить их в своем суверенитете".

Главное таможенное управление Китая опубликовало данные в среду, 17 мая, согласно которым объем импорта и экспорта Китая со странами Центральной Азии составил 173,05 миллиарда юаней ($24,8 миллиарда) за первые четыре месяца 2023 года, увеличившись на 37,3 процента по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

По данным государственных СМИ КНР, около 55 процентов импорта Китая составляли энергетические продукты, такие как уголь, сырая нефть и газ.

Однако некоторые аналитики считают, что влияние Китая в регионе не означает, что Москва менее важна.

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Китай и Россия договорились о "безграничном" партнерстве прошлого февраля, менее чем за три недели до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Си Цзиньпин в марте находился в Москве, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и подписал соглашение о переводе их связей в "новую эру" сотрудничества.

Ли Юнцюань, директор евразийских исследований Центра исследований развития Государственного совета Китая, заявил в четверг, 18 мая, государственной газете Global Times, что в течение 30 лет Центральная Азия находилась в сложной геополитической атмосфере. Одной из причин, почему страны региона могут преуспевать, несмотря на многочисленные нестабильные факторы, является то, что Китай и Россия сотрудничают в поддержании безопасности и стабильности в регионе. Китай и Россия имеют общий интерес в этом вопросе”.

Напомним, 16-17 мая специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй посетил Украину с визитом, где он провел встречу с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Стороны отдельно обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал четыре требования Украины для мира на фоне визита спецпредставителя Китая. Среди них:

границы 1991;

ответственность Путина и его клики за все зверские действия, которые они совершили на территории нашей страны;

полная компенсация потерь, которые понесла наша страна, к сожалению, людей не вернешь;

гарантии безопасности, которые должны обеспечить вещи, которые должны быть в дальнейшем невозможны, чтобы любая страна на нас нападала.

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