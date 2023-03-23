Китаю невыгодно ввязываться в прямую войну против Запада: эксперт рассказал о новых вызовах для КНР

Выгодно ли сейчас Китаю ввязываться в прямую войну против Запада? Конечно нет.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Так же и Путин (глава Кремля Владимир Путин — ред.) не хотел войны. Он рассчитывал быстро решить вопрос, поставить под контроль украинскую территорию, поставить туда свою марионетку. Это действительно был бы феноменальный шаг", — отметил эксперт.

Путин, по его словам, с одной стороны сказал бы, что президент Украины соглашается на это.

"Через буквально пик непонятной ситуации ЕС начал бы нормально работать с Россией, а затем с Украиной", — объяснил Самусь.

Что касается Китая, то и ему был бы выгоден контроль РФ над Украиной.

"Можно было бы восстановить программу Belt and Road Initiative, которая заключалась в глобализации и выходе Китая в Европу через Россию, Украину, Белоруссию и максимальное приближение ЕС", — добавил Самусь.

Однако после 24 февраля 2022 года, когда надежды руководителей не осуществились, произошла полная катастрофа для их стран – России и Китая.

"Это все не привело к ускорению квантового геополитического скачка. Запад пока идет на отделение от России, потому что другого выхода нет. Без российских энергоносителей Западу нужно выходить на другие принципы производства, энергопотребления. Назад пути нет, не будет российских энергоносителей. Их будет потреблять Китай. Китай теперь будет строить свою систему. Если говорить сейчас о прямой войне, Китаю она не нужна. Слишком много вызовов", — считает эксперт.

Китай может скрыто наращивать военную помощь России через, например, Иран, Северную Корею, Беларусь.

"Но они могут это делать исключительно для того, чтобы затянуть конфликт и иметь больше времени для реализации своих задач. С другой стороны, они понимают, что продолжение войны может быть и в плюс, и в минус", — говорит эксперт.

По его словам, если Китай начинает поставлять России оружие, это приведет к тому, что Соединенные Штаты и ЕС вынуждены будут вводить санкции на китайские товары и продукцию, что приведет к ускорению процесса разделения.

"На самом деле и Соединенные Штаты, и ЕС уже готовы к этому., потому что Европа не закупает российский газ и нефть.Это феноменально, как капитализм может адаптироваться и как все пошло по новым направлениям.Китай к этому не готов.Он не готов потерять американские технологии и европейские технологии и инвестиции.Ему нужно еще несколько лет, чтобы подготовить свои возможности, чтобы "окучить" Россию", — отметил Михаил Самусь.

Напомним, есть мнение, что поддерживающий Россию Китай предлагает "заморозить" войну на некоторое время, пока армия РФ перегруппируется, накопит силы и с новыми мощностями ударит снова. Так считает исследователь тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности.

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