Кладбище для детей и кризис человечности: генсек ООН раскритиковал операцию Израиля в Секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуация в Секторе Газа "кризисом человечности".

Об этом передает "Голос Америки".

"Ужас в Газе – более чем гуманитарный кризис, это кризис человечности", – заявил он.

Генсек пожаловался, что в результате наземных операций и бомбардировок Газы подвергаются ударам больницы, объекты ООН, лагеря беженцев, школы, мечети и церкви.

По его мнению, Газа превращается "в кладбище для сотен детей". Генсек ООН считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут как стороны конфликта, так и международное сообщество.

В то же время, он признал, что ХАМАС использует мирных жителей как живой щит. Гутерриш призвал ХАМАС освободить всех израильских заложников.

Ответ Израиля

В свою очередь глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн ответил на высказывания Гутерриша о мирных жителях, погибших в Секторе Газы в результате израильских бомбардировок.

"Позор, Антониу Гутерриш. Более 30 несовершеннолетних – среди них 9-месячный ребенок, а также малыши и дети, ставшие свидетелями хладнокровного убийства их родителей – удерживаются против их воли в Секторе Газа. Проблема Сектора Газа – это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации", – отметил он.

Ранее Израиль назвал условие для прекращения огня в секторе Газа.

Напомним, что войска Израиля полностью оцепили город Газа. По информации СМИ, в ближайшее время могут начаться уличные бои ЦАХАЛа с террористами.

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