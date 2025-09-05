Кланы начнут войну всех против всех: политолог о последствиях разговора Путина о безсмертии

Российский диктатор Путин / © Associated Press

Резонансный разговор между Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином о возможности жить до 150 лет, или даже вечно, случайно попавший в эфир, насторожил российские элиты.

Чем чревато «вечное» правление Владимира Путина, объявившего о желании жить максимально долго, рассказал экс-спичрайтер Путина, российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов, передает российское либеральное издание «Можем объяснить».

По его словам, проект продления жизни, которым, похоже, всерьёз увлёкся Путин, чреват тем, что диктатор РФ умрёт, так и не подготовив себе преемника.

Что будет, если Путин не назначит преемника

Политолог отметил, что смерть автократа в условиях персоналистского режима и полностью недееспособных институтов — это для системы всегда стресс.

Галлямов напомнил об эпохе дворцовых переворотов в России XVIII века.

Эксперт подчеркнул, что современной России не право определяет победителя, а сила. И разные группировки будут ею меряться.

«В случае отсутствия утверждённого на самом верху единого кандидата, велик шанс, что не сумев договориться, кланы начнут войну всех против всех. Каждый выдвинет своего претендента. Ни один из них не будет обладать безусловным авторитетом. Таковой в нынешней системе есть только у самого Путина. Приз же, стоящий на кону, слишком велик, чтобы можно было без борьбы отдать его конкурентам. В столь централизованном государстве, каким является современная Россия, доминирует принцип „всё или ничего“. Слово „компромисс“ здесь звучит как оскорбление. Компромиссы — для слабаков. Все понимают, что тот, кто сядет в кресло Путина, быстро обзаведётся своими фаворитами. Держать возле себя фаворитов предшественника он не станет», — объясняет Аббас Галлямов.

Пример с истории

Политолог напомнил, что один из величайших диктаторов в истории, основатель первого объединённого китайского государства Цинь Шихуанди тоже искал бессмертия и хотел править вечно. Его смерть была неожиданной и привела к немедленному распаду империи.

«Преемники передрались, провинции восстали, полились потоки крови, династия умерла, едва начавшись», — пишет Галлямов.

Он обращает внимание на интересный нюанс. Формальным поводом к беспорядкам стал мятеж группы солдат, спешивших к месту назначения, и не успевших туда попасть из-за разлива, случившегося по причине сильного ливня. В Китае тогда такой поступок карался смертью.

«Осознав, что терять им всё равно нечего, солдаты восстали. Из искры тут же возгоралось пламя. Любители „сильной руки“, считающие, что любую проблему можно решить с помощью силы, должны понимать, что бывают ситуации, когда сила не только не работает — когда она начинает работать против того, кто ею обладает», — подытожил экс-спичрайтер Путина.

Ранее сообщалось, что в Китае запретили поисковый запрос «150 лет» после случайного разговора Си и Путина.