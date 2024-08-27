"Классическая схема Путина": в Белом доме прокомментировали массированный обстрел Украины

В администрации президента Соединенных Штатов прокомментировали последний массированный ракетный обстрел Украины, который произвели российские захватчики, назвав его "классической схемой Путина".

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, информирует Голос Америки.

Он заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты сосредоточены на укреплении противовоздушной обороны Украины.

"Мы однозначно осуждаем эти атаки. Это классическая схема действий Путина по энергетической инфраструктуре, особенно потому, что он знает, что погода скоро изменится и что людям потребуется гораздо больше тепла и электроэнергии, поскольку в Украине становится холоднее. Это опять был классический шаг Путина .И то, на чем мы сосредоточены, — чтобы они имели как можно более надежные средства противовоздушной обороны", — сказал Кирби.

Он отметил, что украинская система противовоздушной обороны хорошо сработала во время последней атаки, сбив большинство целей. Соединенные Штаты хотят "убедиться", что украинские силы ПВО способны продолжать в том же духе.

"Поэтому мы сосредоточены на перехватчиках и системах противовоздушной обороны не только от Соединенных Штатов, но и от союзников и партнеров", – сказал Кирби

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме рассказали о возможности снятия ограничений на удары по России.

Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.

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