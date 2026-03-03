Клетки женщины использовали без разрешения и заработали миллиарды: что решил суд

Макс Матца / © BBC

Семья американки Генриетты Лакс, чьи клетки без ее ведома изъяли в 1951 году и использовали для прорывных медицинских исследований, достигла внесудебного урегулирования с фармацевтической компанией Novartis. Детали сделки остаются конфиденциальными.

Об этом говорится в материале BBC.

Клетки, изменившие медицину

31-летняя Генриетта Лакс из Балтимора обратилась в больницу Johns Hopkins Hospital из-за сильной боли и кровотечения. У нее диагностировали агрессивный рак шейки матки. Без согласия врачи передали образцы опухоли в лабораторию для исследований.

В отличие от других быстро погибающих клеток, клетки Лакс оказались способными бесконечно делиться. Так появилась клеточная линия HeLa - названная по первым буквам ее имени и фамилии. Она стала первой бессмертной человеческой клеточной линией и открыла новую эру в биомедицинских исследованиях.

По данным World Health Organization, клетки HeLa сыграли ключевую роль в создании вакцины против полиомиелита и исследованиях ВИЧ, рака, бесплодия и многих других заболеваний.

Генриетта Лакс умерла через несколько месяцев после установления диагноза – ей было всего 31 год.

Борьба семьи за справедливость

Несмотря на миллиардные доходы биотехнологических и фармацевтических компаний от использования клеток HeLa, семья Лакс десятилетиями не получала никакой компенсации.

Несколько лет назад наследники уже добились урегулирования с компанией Thermo Fisher Scientific. Условия этого соглашения также не разглашались.

Спустя более 70 лет после смерти Лакс семья подала иск против Novartis в штате Мериленд, обвинив компанию в получении прибыли из клеток, изъятых без согласия пациентки.

В совместном заявлении стороны сообщили, что "удовлетворены возможностью урегулировать дело вне суда", подчеркнув, что условия соглашения являются конфиденциальными.

Адвокат семьи Бен Крамп отметил, что для наследников это "определенная степень справедливости" после десятилетий игнорирования их прав.

История Генриетты Лакс остается одной из самых известных в мировой биоэтике – в качестве примера научного прорыва, который стал возможным ценой нарушения базовых прав пациента.