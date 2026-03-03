ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
373
Время на прочтение
2 мин

Клетки женщины использовали без разрешения и заработали миллиарды: что решил суд

Семья Генриетты Лакс, чьи клетки без ее согласия изъяли в 1951 году и использовали для ключевых медицинских открытий, достигла внесудебного соглашения с фармкомпанией Novartis.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Макс Матца

Макс Матца / © BBC

Семья американки Генриетты Лакс, чьи клетки без ее ведома изъяли в 1951 году и использовали для прорывных медицинских исследований, достигла внесудебного урегулирования с фармацевтической компанией Novartis. Детали сделки остаются конфиденциальными.

Об этом говорится в материале BBC.

Клетки, изменившие медицину

31-летняя Генриетта Лакс из Балтимора обратилась в больницу Johns Hopkins Hospital из-за сильной боли и кровотечения. У нее диагностировали агрессивный рак шейки матки. Без согласия врачи передали образцы опухоли в лабораторию для исследований.

В отличие от других быстро погибающих клеток, клетки Лакс оказались способными бесконечно делиться. Так появилась клеточная линия HeLa - названная по первым буквам ее имени и фамилии. Она стала первой бессмертной человеческой клеточной линией и открыла новую эру в биомедицинских исследованиях.

По данным World Health Organization, клетки HeLa сыграли ключевую роль в создании вакцины против полиомиелита и исследованиях ВИЧ, рака, бесплодия и многих других заболеваний.

Генриетта Лакс умерла через несколько месяцев после установления диагноза – ей было всего 31 год.

Борьба семьи за справедливость

Несмотря на миллиардные доходы биотехнологических и фармацевтических компаний от использования клеток HeLa, семья Лакс десятилетиями не получала никакой компенсации.

Несколько лет назад наследники уже добились урегулирования с компанией Thermo Fisher Scientific. Условия этого соглашения также не разглашались.

Спустя более 70 лет после смерти Лакс семья подала иск против Novartis в штате Мериленд, обвинив компанию в получении прибыли из клеток, изъятых без согласия пациентки.

В совместном заявлении стороны сообщили, что "удовлетворены возможностью урегулировать дело вне суда", подчеркнув, что условия соглашения являются конфиденциальными.

Адвокат семьи Бен Крамп отметил, что для наследников это "определенная степень справедливости" после десятилетий игнорирования их прав.

История Генриетты Лакс остается одной из самых известных в мировой биоэтике – в качестве примера научного прорыва, который стал возможным ценой нарушения базовых прав пациента.

Дата публикации
Количество просмотров
373
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie