Климатические изменения усиливают неравенство в городах: ученые объяснили, кто страдает больше всего

Климатические изменения

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Климатические изменения по-разному влияют на жителей одного и того же города, а традиционные подходы к городской планировке часто не учитывают самых уязвимых людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Англии.

Об этом пишет Earth.com.

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Что известно об исследовании

Ученые Каспер Эббенсгаард и Кавита Рамакришнан отмечают, что одинаковая температура воздуха не означает одинаковых условий для всех. Одни люди могут переждать жару дома с кондиционером, тогда как другие вынуждены работать под открытым небом или жить в домах без должного охлаждения.

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По словам исследователей, на восприятие жары влияют социальные факторы, в том числе уровень доходов, пол, профессия и условия проживания. Именно поэтому официальные показатели температуры не отражают реальную нагрузку на здоровье людей.

В качестве примера ученые приводят Дели, где во время аномальной жары 2024 температура воздуха приближалась к 50 °C. Из-за масштабных отключений электроэнергии многие жители не могли пользоваться вентиляторами или кондиционерами, а температура в домах оставалась опасно высокой даже ночью. Больше всего пострадали люди, работающие на открытом воздухе: строители, уличные торговцы и сезонные работники. Они чаще сталкиваются с обезвоживанием, тепловыми ударами и другими опасными последствиями жары.

Напомним, глобальное потепление может привести к росту самоубийств в мире. Такой вывод сделали ученые после анализа данных из 751 населенного пункта в 26 странах. По их прогнозам повышение температуры воздуха будет увеличивать риск смертности от самоубийств, хотя масштабы будут зависеть от региона и способности населения адаптироваться к жаре.

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