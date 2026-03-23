Климатический "Армагеддон": рекордная жара и таяние ледников бьют исторические максимумы

Последнее десятилетие официально признано самым теплым за все время наблюдений, а Земля стремительно приближается к своим пределам. В ООН предупреждают: климатические показатели сигнализируют об опасности.

По данным метеорологического агентства ООН, период 2015 — 2025 годов стал самым жарким за все время инструментальных климатических наблюдений. В то же время 2025 год вошел в число самых теплых, заняв второе или третье место в рейтинге.

В отчете Всемирной метеорологической организации отмечается, что все одиннадцать лет с 2015 по 2025-й год являются самыми теплыми с момента начала наблюдений в 1850 году.

Согласно отчету о состоянии глобального климата, прошлый год оказался среди лидеров по температурным показателям — примерно на 1,43°C выше доиндустриального уровня.

Такие данные согласуются с предыдущими оценками ВМО, которые уже относили 2025 год к тройке самых жарких в истории.

Также в документе отмечается, что таяние ледников в ключевых регионах мира стало одним из самых масштабных — эти потери вошли в пятерку худших за весь период наблюдений, с особенно резким сокращением ледников в Исландии и Северной Америке.

«Состояние глобального климата находится в чрезвычайной ситуации. Планета Земля приближается к своим пределам. Все ключевые климатические показатели сигнализируют об опасности», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме этого, в отчете подтверждается, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, превысив доиндустриальный уровень примерно на 1,55°C.

Заметим, что в рамках Парижского климатического соглашения 2015 года страны мира взяли на себя обязательства сдерживать глобальное потепление, пытаясь не допустить превышения отметки в 1,5°C.

К слову, ранее сообщалось, что глобальная температура стремительно выросла, официально преодолев порог в 1,5°C, установленный Парижским соглашением. Из-за накопления парниковых газов и изменения в облачном покрове Земля задерживает вдвое больше тепла, чем прогнозировали модели. Ученые предупреждают, что человечество уже вступает в 20-летний период стабильного потепления на 1,5°C. Это провоцирует экстремальную жару, разрушительные штормы, засухи и лесные пожары. Запускаются опасные циклы обратной связи: таяние льда и вечной мерзлоты уменьшают способность планеты отражать свет, что еще больше ускоряет нагрев и дестабилизирует климат на всех континентах.