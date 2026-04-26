Климатический бумеранг: потепление в Тибете ударило по полярным льдам

Потепление в Тибете / © Associated Press

Реклама

Последствия глобального потепления фиксируют в Тибете — он нагревается. Это ускоряет таяние ледников. В последние несколько лет ускорение темпов климатических изменений привело к неотвратимым последствиям.

Одним из явлений, которое поражает больше всего, является усиление потепления на Тибетском плато. Климатологи заметили крайне негативные изменения. Об этом сообщает Scienmag.

Потепление в Тибете: климатологи бьют тревогу

Высокогорный регион, который часто называют «третьим полюсом», переживает серьезное потепление. Об этом пишут в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment.

Реклама

В ходе исследования потепления в Тибете климатологи обнаружили неожиданное негативное последствие — ускорение отступления морского льда в полярных регионах. Полярные регионы расположены в тысячах километров от Тибета.

В Тибетском плато потепление прогрессирует со скоростью, гораздо большей среднего мирового показателя. Ученые объясняют это сочетанием локальных механизмов обратной связи, изменениями альбедо снега и льда, а также изменениями атмосферной циркуляции.

Хотя это и географически локализованное явление, вероятнее всего, оно связано со сложными атмосферными телесвязями с изменениями в отдаленных частях планеты — на антарктическом и арктическом морских ледниковых массивах.

Исследователи использовали передовые методы моделирования климата и объединили их с массивами последних наблюдений. Они обнаружили, что усиленное потепление на Тибетском плато меняет масштабные модели атмосферной циркуляции. В свою очередь это влияет на аномальный перенос тепла к полюсам.

Реклама

Измененные модели циркуляции ускоряют уменьшение морского ледового покрова в полярных регионах, ослабляют стратосферный полярный вихрь и меняют потоки тепла и влаги.

Взаимодействие между потеплением в Тибете и климатическими полярными смещениями означает взаимосвязь климатической системы Земли. Когда, например, потепление в Азии может ощущаться по всему миру.

В основе исследования лежит объяснение, как повышенная температура поверхности плато уменьшает снежный и ледовый покров. Уменьшение покрова из снега и льда на полюсах ослабляет отражательную способность поверхности и приводит к усиленному поглощению солнечного коротковолнового излучения.

Потепление поверхности еще больше дестабилизирует атмосферный столб. В результате глобальное потепление ускоряется еще быстрее. Сейчас полярные регионы работают как терморегуляторы планеты, распределяя тепло через океанические течения и ветры.

Реклама

Учет потепления на Тибетском плато позволит более точно предсказать поднятие уровня моря и лучше подготовить глобальные стратегии адаптации.

Исследование опровергает мнение, что изменения климата могут быть локальными. Быстрое потепление в Тибете и таяние полярного льда должны стимулировать правительства стран мира немедленно вступить в борьбу с климатическими изменениями.

Сейчас в Арктике наблюдается самая экстремальная волна жары в истории. Площадь арктического морского льда сократилась до рекордно низкого зимнего уровня.

Кроме этого, в Арктике начали появляться бобры. Глобальное потепление «подарило» им комфортные условия для проживания. Непрерывная строительная активность бобров уже провоцирует изменения хрупкой экосистемы арктической тундры.

Реклама

В то же время в Антарктиде зафиксировали самый холодный мартовский день в истории наблюдений. Температура опустилась до аномальных –76,4 градуса Цельсия.