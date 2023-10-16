Климатический кризис ударит по запасам продовольствия: начнется голод и хаос на Земле

Ученые считают, что в ближайшие десятилетия человечество столкнется с дефицитом продовольствия, который повлечет за собой хаос и беспорядки. Пандемия COVID-19 уже показала, что паническое разорение полок супермаркетов может спровоцировать перебои со снабжением продовольствием. Теперь ученые полагают, что причиной подобных перебоев в будущем может стать климатический кризис.

Об этом пишет Science Alert.

По словам директора Института глобальной устойчивости в Университете Англии Раскин, результаты исследования свидетельствуют о том, что нехватка продовольствия, вызванная экстремальными явлениями погоды, потенциально может привести к гражданским беспорядкам в течение следующих 50 лет.

Авторы исследования считают, что причиной волнений станут недостаток таких продуктов, как пшеница, хлеб, макароны и крупы.

Однако, рассматривая 50-летний период, около 57% ученых заявили, что наиболее вероятной причиной беспорядков станут недостаточные поставки продовольствия, вызванные катастрофическим неурожаем. Экстремальные погодные условия, в том числе интенсивные волны тепла, штормы, наводнения, снег и засуха, приведут к нехватке продовольствия, как в краткосрочном будущем, так и в 50-летнем периоде.

Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения". Исследователи также предполагают, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю человечества, если тенденция рекордных температур будет продолжаться. Однако это только начало, ученые считают, что тенденция к потеплению будет продолжаться и в следующем, 2024 году.

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