Климкин о США и России: Санкции остаются, а у Путина тают надежды

Трамп и Путин / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа не демонстрирует готовность к возобновлению полноценных отношений с Россией — и это вызывает глубокое разочарование в Москве.

Об этом заявил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LIGAnet.

По словам Климкина, в Вашингтоне до сих пор нет четкого решения о возможном пересмотре политики санкций или запуске нового трека в отношениях с Кремлем. Несмотря на попытки отдельных представителей команды Трампа наладить диалог, общая позиция американского истеблишмента остается сдержанной.

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«Часть оцепления Трампа против нормализации без понимания ситуации вокруг нас. Это очень раздражает Москву», — отметил Климкин.

Во время Питерского экономического форума, по его словам, в кулуарах обсуждалось разочарование российской элиты по поводу невозможности отделить американо-российские отношения от ситуации в Украине и Европе. Москва ожидала, что сможет вывести эти вопросы на отдельный трек, но этого не произошло.

На фоне экономических трудностей, падения доходов и неопределенности с ценами на нефть, российские власти стремятся хотя бы к минимальному прогрессу в отношениях с США. Но сейчас даже обсуждения технических вопросов, таких как формирование дипломатических миссий, идут с большим трудом.

«Санкции остаются на месте. Никаких „плюшек“ для Путина пока не предложено», — подчеркнул Климкин. Он также отметил, что американская система глубоко осознает значение рычагов влияния на Кремль и не собирается спешить с переговорами.

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По его словам, Трамп может стремиться к определенному символическому «успеху» в теме Украины поближе к промежуточным выборам в США, но будет ли это взаимовыгодной историей — большой вопрос.

«Путин внимательно наблюдает за изменениями в США и еще не решил, делать ли ставку на нынешнюю администрацию», — отметил Климкин.

Таким образом, пока что перспективы серьезного диалога между США и Россией остаются туманными, а Западная изоляция для Москвы — действующей реальностью.

Напомним, недавно Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией продвигаются, хоть и медленно.

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«Наблюдается определенный, хоть и незначительный прогресс в диалоге между Россией и Украиной. Я всегда выступаю за мир, хотя иногда необходимо проявлять жесткость», — отметил Трамп.

Кроме того, он подверг критике европейские страны за пассивность в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Иран проявляет готовность к диалогу только с Соединенными Штатами.

«Европа не сделала ничего. Иран хочет вести переговоры только с США», — заявил американский лидер.