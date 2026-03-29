Климкин объяснил, почему Путин не пойдет на Эстонию

Владимир Путин

Президенту РФ Владимиру Путину не выгодно реализовывать сценарии в стиле «Нарвской народной республики» в Европе.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в эфире Свобода.Live.

«У него задача гораздо более амбициозная. Он хочет говорить с отдельными странами. Он не хочет иметь перед собой объединенную Европу, особенно ту, которая нас поддерживает. Он отлично понял, что Украину сломать при поддержке Европы невозможно. То есть эту поддержку нужно убрать. Так же как Европа будет гораздо более уязвима без Украины в ином смысле, асимметричном, но тем не менее», — сказал Климкин.

Однако на провокацию Кремль может пойти только, если почувствует непосредственную угрозу действующему режиму. И эти провокации, по его словам, могут происходить путем наращивания вооружения в Беларуси или пусков дронов по РФ.

Напомним, западные издания сообщили, что Россия развертывает масштабную информационно-психологическую операцию против Эстонии, популяризируя идею создания так называемой «Народной республики Нарва». Кремль пытается использовать сценарий 2014, применявшийся для дестабилизации востока Украины.

Нарва является стратегически важным пограничным городом на востоке Эстонии, где около 90% населения является русскоязычным. Именно этот демографический фактор делает ставку пропаганда.

Представитель полиции безопасности Эстонии Марта Тууле назвала эту активность классической дезинформационной кампанией. По ее словам, цель Кремля — раскол общества и создание атмосферы нестабильности.

«Такие методы уже использовались в Эстонии и других странах. Это простая и недорогая тактика, чтобы устрашить людей и посеять хаос», — подчеркнула Тууле.