Климкин рассказал о тайном разговоре Зеленского и Эрдогана, который состоялся за закрытыми дверями во Львове

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что во время вчерашнего разговора во Львове турецкий лидер Реджеп Эрдоган разговаривал с украинским коллегой Владимиром Зеленским о возможности возобновления переговоров с РФ.

Климкин считает, возобновление переговоров на турецкой площадке при посредничестве Эрдогана — неплохой вариант, поскольку турецкий лидер является эдаким "медиатором между Западом и РФ".

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал для проекта "Разговоры о важном" на YouTube-канале ТСН.

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"Прежде всего, разговоры, может ли быть возобновление переговоров с РФ и при каких условиях, если может. Может ли быть встреча на самом высоком уровне, поскольку Владимир Зеленский неоднократно декларировал, что он готов к этой встрече, но, конечно, ни в коем случае не на российских условиях. Поскольку РФ будет вести о капитуляции, а не о серьезных переговорах по состоянию на сегодня. Конечно, очень хотелось, чтобы возобновление переговоров произошло на турецкой площадке при его посредничестве, который является эдаким медиатором между Западом и РФ. И конечно, между нами и Россией", — заметил бывший глава МИД.

Он напомнил, что также есть теоретическая возможность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Индонезии на саммите "Большой двадцатки". Однако, по его словам, предпосылок для этой встречи пока нет.

"Снова же, если для этого будет реальная предпосылка в Турции. 100% они говорили об этом, но это осталось за кадром. И это правильно, поскольку проговаривать такие вещи публично, это только будет генерировать волну измены и победы, а это для общения Зеленского и Эрдогана точно не нужно", – пояснил Климкин.

Напомним, Эрдоган и Зеленский провели встречу 18 августа во Львове. Президент Украины назвал переговоры предметными и раскрыл их сущность.

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