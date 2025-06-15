Климкин спрогнозировал, когда политическая карьера Трампа окажется под угрозой

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Промежуточные выборы в США на следующий год могут стать решающим моментом для президента Дональда Трампа.

Об этом в интервью LIGAnet заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На вопрос, стоит ли Трамп крепко на политических ногах, Климкин ответил, что это очевидно, однако подчеркнул: ситуация сложная и зависит прежде всего от экономики.

Реклама

"Первая проблема - это экономика. Если нефть пойдет вверх, то для американцев будет очевидно, что они платят больше за бак", - сказал дипломат.

Он также отметил, что тарифная политика остается проблемной, а результаты экономических решений "не особенно заметны". По его словам, некоторые аналитики не исключают, что до конца года США могут оказаться на грани рецессии.

Климкин обратил внимание на то, что Трамп пытается демонстрировать решительность, в частности, из-за действий в Лос-Анджелесе:

"Трамп выиграл первый раунд в Лос-Анджелесе, поскольку затащил туда нацгвардию и всем говорит, что "я последовательный и крутой"", - отметил он.

Реклама

В то же время, по мнению Климкина, успех Трампа зависит не только от лояльной аудитории:

"Проблема в том, сколько это может продолжаться. И люди, которые за пределами его фан-клуба, не скажут в какой-то момент, что это слишком", - добавил он.

Важнейшим этапом эксминистр назвал промежуточные выборы в США, которые, по его словам, являются "фундаментальным пределом" для Трампа:

"Если он ее не пересекает, если он ее проиграет, его политическое наследие и политическое наследие могут оказаться, извините за терминологию, в заднице. И он это прекрасно понимает", - подытожил Климкин.

Реклама

Напомним, что в субботу, 14 июня, когда президент США Дональд Трамп отмечает свое 79-летие, десятки тысяч американцев вышли на акции протеста под лозунгом "Без королей". Люди протестовали против политики американского лидера и их попыток поставить себя выше закона. Одна из претензий организаторов протеста касается проведения помпезного военного парада в Вашингтоне, который они расценивают как расточительную прихоть Трампа.