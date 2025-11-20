- Дата публикации
Клиническая смерть изменила жизнь женщины: что она увидела в "том" мире
По ее словам, переживания близкой смерти помогли четко осознать окончательность жизни.
Жительница канадской провинции Альберта пережила клиническую смерть и после этого поверила в потустороннюю жизнь.
Об этом сообщает Daily Mirror.
Келли Элуэйнс пережила коллапс легкого — состояние, когда воздух накапливается между легким и грудной стенкой, сжимая сердце и кровеносные сосуды. В результате ее сердце остановилось. Парамедикам понадобилось три минуты, чтобы вернуть Келли к жизни.
«Я почувствовала, как растворяется все физическое, включая мою личность, и превратилась в часть общего сознания», — описала свои переживания канадка.
Этот трансцендентальный опыт заставил ее поверить в жизнь после смерти и изменил самовосприятие. После возвращения к жизни женщина осознала, что утрата чувства своего «я» во время клинической смерти требовалось исцеления от последствий тяжелого детства.
Ранее сообщалось, что женщина дважды пережила клиническую смерть.