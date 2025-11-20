ТСН в социальных сетях

Клиническая смерть изменила жизнь женщины: что она увидела в "том" мире

По ее словам, переживания близкой смерти помогли четко осознать окончательность жизни.

Женщина пережила клиническую смерть

Женщина пережила клиническую смерть / © Getty Images

Жительница канадской провинции Альберта пережила клиническую смерть и после этого поверила в потустороннюю жизнь.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Келли Элуэйнс пережила коллапс легкого — состояние, когда воздух накапливается между легким и грудной стенкой, сжимая сердце и кровеносные сосуды. В результате ее сердце остановилось. Парамедикам понадобилось три минуты, чтобы вернуть Келли к жизни.

«Я почувствовала, как растворяется все физическое, включая мою личность, и превратилась в часть общего сознания», — описала свои переживания канадка.

Этот трансцендентальный опыт заставил ее поверить в жизнь после смерти и изменил самовосприятие. После возвращения к жизни женщина осознала, что утрата чувства своего «я» во время клинической смерти требовалось исцеления от последствий тяжелого детства.

Ранее сообщалось, что женщина дважды пережила клиническую смерть.

