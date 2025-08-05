Клиника сообщила семье о смерти матери из-за WhatsApp и прислала прах по почте

Прах по почте отправила семье швейцарская клиника

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В Швейцарии клиника направила семье текстовое сообщение о смерти их 58-летней матери и ее прах по почте.

Об этом пишет Daily Mail.

Ирландская семья узнала через WhatsApp, что их мать тайно покончила с жизнью путем ассистированного самоубийства в Швейцарии, и что ее прах будет послан им по почте.

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Теперь семья требует ответов, чтобы выяснить, почему их мать, которая, по их словам, пыталась покончить жизнь самоубийством годом ранее после смерти двух своих сестер, смогла обратиться за помощью в смерти, не сообщив семье.

Друзья матери также в шоке от того, как клиника репатриировала останки женщины: по почте.

«Вы получаете письма по почте, а не людей», — сказала одна из подруг умершей.

58-летняя Морин Слау из Ирландии в прошлом месяце сообщила своей семье, что едет в отпуск в Литву с другом, но вместо этого обратилась в швейцарскую клинику Pegasos, чтобы покончить жизнь самоубийством.

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Партнер Морин, Мик Линч, описал ее как «полную жизни» после разговора с ней в день самоубийства. У мужчины не было никакого представления о ее планах покончить жизнь самоубийством.

Дочь Меган объяснила, что ее мать пыталась покончить жизнь самоубийством в прошлом году после смерти двух ее сестер. Девушка считает, что мать была не в здравом уме, когда решила покончить жизнь самоубийством в Швейцарии.

Сообщается, что Меган была шокирована, узнав о смерти матери из-за сообщения в WhatsApp от Pegasos, где ей сообщили, что прах матери будет послан ей по почте. И Меган, и Мик получили прощальные письма, написанные от руки Морин и отправленные из Швейцарии, в течение нескольких недель после смерти Морин.

«Они не должны были разрешать ей самостоятельно принимать это решение. Эта группа не связалась со мной, хотя моя мать выдвинула меня как ближайшую родственницу. Они подождали, пока она умерла, а потом сказали мне», — возмущается дочь.

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Меган рассказала, что ее мать заплатила Pegasos 15 000 евро за помощь в самоубийстве и сама уехала в клинику в Швейцарии.

Группа Pegasos заявила, что провела тщательную оценку ее психического здоровья накануне смерти, включая независимую психиатрическую экспертизу, подтвердившую ее вменяемость.

В клинике добавили, что она постоянно откровенно рассказывала о своем прошлом и истории болезни, а также предоставила медицинскую документацию, в частности, от своего консультанта по лечению боли.

Заметим, что законодательство Швейцарии по помощи в самоубийстве, принятое в 1941 году, очень либерально. Швейцарский уголовный кодекс запрещает помощь в самоубийстве только по «корыстным мотивам»; это разрешено при всех других обстоятельствах.

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